Checkpoint Kultur: Es geht schon wieder rund

Persönliche Tipps für die Woche von Katharina Erlenwein

NÜRNBERG - Literatur über Fürths Dächern oder eine Open-Air-Serenade im Schloss? Auch bevor der Kulturbetrieb wieder so richtig Fahrt aufnimmt, gibt es schon viel zu erleben. Die Freizeittipps der Woche aus der Kulturredaktion der Nürnberger Nachrichten.

Eigentlich darf man es gar nicht zu laut sagen, denn der Ansturm ist mittlerweile groß. Aber die "Rooftop Stories" im obersten Stockwerk der Innenstadtbibliothek in Fürths neuer Mitte sind eine erfrischend andere Literaturveranstaltung. Immer am ersten Donnerstag im Monat (diesmal also am 7. September) gibt es junge Autoren, Poeten, Slamer, Musiker, die sich zu einem Text- und Sound-Slam im Penthouse mit Ausblick treffen. Mit dabei: Lara Ermer, Flo van Tastiko und Miguel Fugaz. Um 19.30 Uhr geht‘s los.

Am nächsten Sonntag schwoft wieder das Groove Legend Orchestra im Nürnberer Südpunkt: Satter Bigband-Sound zum Aufwachen aus der Sommerpause. Wer‘s beschaulicher mag, fährt zum Schlosskonzert nach Atzelsberg bei Marloffstein: Am 10. September ist dort eine der vermutlich letzten Klassik-Serenaden der Saison zu hören. Es spielt die Junge Philharmonie Erlangen.

Und für alle, die noch nicht im Urlaub waren: Im Erlanger Kunstpalais läuft noch bis 24. September die Ausstellung von Sol Calero aus Venezuela, die ein kunterbuntes Reisebüro eingerichtet hat, in dem man auch echte Flüge buchen kann. Was so fröhlich nach Fernweh aussieht, ist allerdings ein augenzwinkernder Kommentar der Künstlerin zur westlichen Weltsicht, in der alles, was fern und anders ist, als exotisch deklariert wird, ohne den eigentlichen Wert fremder Kulturen wahrzunehmen. Trotzdem: Eine intelligente Installation für das Ferienende.

