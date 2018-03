Checkpoint Kultur: Es ist Festivalzeit

Klezmer, Blues und Filmkunst: Tipps der Kulturredaktion für die Woche - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Auch wenn nicht immer die Sonne scheint - es wird Frühling. Viele zieht es da raus in die Natur. Die kulturellen Highlights gehen allerdings noch indoor über die Bühne. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, diesmal von Birgit Nüchterlein.

Klezmer, Blues und Film – es ist Festival-Zeit in der Region. Das Schöne daran: Wenn man sich Zeit zum Studieren des jeweiligen Programms nimmt, findet man ziemlich sicher etwas, das dem persönlichen Geschmack entspricht.

Wer sich unter Klezmer-Musik ausschließlich von Klarinetten-Sound, Akkordeon-Melodien und fiedelnden Geigen untermalte, traditionelle jiddische Lieder vorstellt, hat überhört, dass sich das Genre längst auch anderen Musikstilen geöffnet hat. Beim Klezmer-Festival in Fürth, das noch bis 18. März stattfindet, kann man sich einen Eindruck davon machen, wie facettenreich der Klezmer in der Gegenwart angekommen ist. Das Programm gibt’s unter klezmer-festival.de

Beim Filmfestival Türkei/Deutschland, das auch in diesem Jahr wieder im Nürnberger Künstlerhaus (Königstr. 93) über die Bühne geht (bis 18. März), kann man eintauchen in deutsche und türkische Filmlandschaften. Mehr als 40 Streifen sind zu sehen. Oft geben Regisseure und/oder Schauspieler nach der Vorstellung einen Einblick in ihre Arbeit und stellen sich den Fragen des Publikums. Doch nicht nur darum geht es den Organisatoren, sie wünschen sich einen regen interkulturellen Austausch, dem sich das Publikum zwischen den Filmen widmen kann. (www.fftd.net)

Noch einmal Musik, noch einmal ein Festival mit Tradition: Am 17. März starten die 27. Rother Bluestage. Im Line up finden sich so hochkarätige Künstler wie der Saxophonist Maceo Parker. Der Funk-Meister aus den USA steht als strahlendes Highlight auf der Bühne der Kulturfabrik. Für tanzbaren Sound sorgen unter anderem außerdem die siebenköpfige Funk-and-Soul-Combo Electro Deluxe und — erinnern Sie sich an „Milk and Alcohol“? — der Rhythm’n’Blues-Act Dr. Feelgood. Die Briten wissen seit den 70ern, wie man sein Publikum unterhält. (www.bluestage.de)

Viel Spaß, wohin immer es Sie verschlägt, wünscht Birgit Nüchterlein