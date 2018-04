Checkpoint Kultur: FC Bayern und viel Musik

NÜRNBERG - Was hat eine Ausstellung zum FC Bayern in Nürnberg zu suchen? Mehr als man denkt. Diese Woche liefert außerdem viele Theaterpremieren und noch mehr Konzerte. Eine kleine Auswahl von Katharina Erlenwein

Durchaus auch was für Clubfans: Im Haus Eckstein an der Nürnberger Bergstraße eröffnet am Montag um 18.30 Uhr die Wanderausstellung "Verehrt - verfolgt - vergessen" über 56 Vereinsmitglieder des FC Bayern München, die aus religiösen oder politischen Gründen fliehen mussten oder deportiert wurden. Neun Biographien, darunter die des Ehrenpräsidenten Kurt Landauer, werden ausführlicher erzählt. Eine späte Aufarbeitung, die viel über die alltägliche Stimmung während der NS-Zeit erzählt.

Immer wieder höchst unterhaltsam ist das "Wortgefecht" im Südpunkt am Mittwoch, 11. April, bei dem Poetry-Slam-Meister Michael Jakob zum flotten Wörter-Wettstreit einlädt. Prosa, Lyrik, Poesie und Rap sind erlaubt, das Publikum kürt den Sieger, der beim Jahres-Finale antreten darf. (ab 20 Uhr).

Und wo spielt die Musik? Diese Woche ist hart für alle, die sich entscheiden müssen: Eigentlich müsste ich ja schon von berufs wegen zu "Desperate Journalists" im Club Stereo gehen. Die Londoner spielen dort am 12. April. Aber eigentlich finde ich "1001 Acoustic Nights" in der Kulturwerkstatt auf AEG (am selben Tag) fast spannender. Diesmal mit Finnegan Tui (Folkjazzer, geboren in Neuseeland, zu Hause aus England) und Nobutthefrog (Gitarre, Geige, Percussion und Gesang aus Deutschland). Oder doch lieber bayerischen Volksmusik-Pop mit Pam Pam Ida am 13. April in der Jegelscheune Wendelstein? Gesetzt ist jedenfalls Jesper Munk, der am 14. April sein im März ausgefallenes Konzert in der Rother Kulturfabrik nachholt.

Ach ja, da wäre auch noch Theater: Premiere am Mittwoch im Gostner Hoftheater (die Komödie "In der Fremde"), Premiere am Donnerstag im Theater Erlangen (die Komödie "Willkommen"), Premiere am Donnerstag in der Tafelhalle (das Theaterprojekt mit "Roberto Zucco") und Premiere im Staatstheater am Samstag mit Shakespeares "Wie es euch gefällt". Wo man hingehen soll? Keine Ahnung. Näheres verraten wir danach in den Kritiken.





