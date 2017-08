Checkpoint Kultur: Kino, Kunst und Buch

NÜRNBERG - Schneisen durch den - jahreszeitlich bedingt – etwas gelichteten Veranstaltungsdschungel zu schlagen, ist an dieser Stelle unser ehrenwertes Anliegen: Jeden Montag stellt ein Mitglied der NN-Kulturredaktion seine ganz persönlichen Tipps für die Woche vor.

NN-Kulturredakteurin Regina Urban.



Das SommerNachtFilmFestival ist gerade zuende gegangen, doch Openair-Kino kann man auch weiterhin genießen. Vom 31. August bis 9. September stellen die Mobilen Cineasten ihre Leinwand am Wichernhaus in Altdorf auf, nach abgeschlossener Sanierung wieder im stimmungsvollen historischen Innenhof. Neben Kinohits wie "Tschick", "Die Schöne und das Biest" und "La La Land" steht auch die Erfolgskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" auf dem Programm, die beim großen Vier-Städte-Festival gleich zweimal von heftigen Regengüssen begleitet wurde. Für die Vorstellung am 2. September (wie alle Filme ab 20 Uhr) drücke ich umso fester den Schön-Wetter-Daumen.

Noch bis 3. September läuft die Ausstellung zum "Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten", ein Muss für alle Kunstfreunde und in diesem Jahr ganz besonders attraktiv gelungen. Vor allem die Maler und Malerinnen – egal ob Newcomer oder längst etabliert – trumpfen hier im doppelten Sinne mit ebenso spannenden wie exquisiten Werken groß auf. Die Marke von 10 000 Besuchern dürfte die Schau im Nürnberger Kunsthaus (Königstr. 93) am Wochenende bereits geknackt haben. Jetzt beginnt der Endspurt.

Für Leseratten ist Balkonien im Sommer auch ein schöner Ort fürs ganz private Kulturvergnügen. Die wunderbare Autorin Mariana Leky musste ihren Auftritt beim Erlanger Poetenfest zwar absagen, aber ihr Buch "Was man von hier aus sehen kann" (erschienen im Dumont Verlag) gibt’s ja auch zu kaufen. Angesiedelt in einem kleinen Dorf im Westerwald handelt die Geschichte von der alten Selma, die den Tod voraussehen kann, und ihrer Enkelin Luise, die einen buddhistischen Mönch im weit entfernten Japan liebt. Es geht um die kleinen und die großen Dinge des Lebens, um den Tod und die Schwierigkeiten der Liebe – hinreißend leicht, originell und warmherzig erzählt.

