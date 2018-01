Checkpoint Kultur: Protest und Pop aus Russland

Steffen Radlmaiers persönliche Tipps für die kommende Woche - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Protest und Popmusik aus Russland oder Blues aus Hamburg - in den nächsten Tagen kann man sich in Nürnberg auf ein musikalisches Kontrastprogramm gefasst machen.

Für Schlagzeilen zu sorgen, ist das Eine, künstlerisch zu überzeugen etwas Anderes. Die russische Punk- und Performance-Truppe Pussy Riot provozierte den Kreml und musste dafür teuer bezahlen. Jetzt ist die Aktivstin Maria Alyokhina erstmals in Deutschland auf Tour, um ihre Geschichte von Protest und Widerstand zu erzählen. Grundlage der performance ist ihr autobografisches Buch "Riot Days", das nach ihrem Aufenthalt in einem sibirischen Gefängnis entstand. Im Nürnberger "Hirsch" (Vogelweiherstr.66) kann man sich am Dienstag, 16. Januar, 20 Uhr, ein Bild von den künstlerischen Qualitäten der streitbaren Autorin und Sängerin machen.

Seit 15 Jahren sorgt die "Disko Autoradio" für Begeisterung und nostalgische Gefühle beim Party-Volk in Russland. Der bunte Wanderzirkus setzt auf Stars und Band der 80er- und 90er Jahre, die schon bessere Tage erlebt haben. Am Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr, kann man die Show auch in der Nürnberger Arena erleben. Mit dabei sind neben Oldtimern wie Thomas Anders (von Modern Talking), dem italienische Popsänger Toto Cutugno oder der Disco-Legende Boney M. (mit Liz Mitchell) auch beliebte Popstars aus Russland.

Es gibt aber am Donnerstag auch eine echte Alternative für die Freunde des guten Geschmacks: Auch nach 35 Jahren ist die Hamburg Blues Band noch für Überraschungen gut und präsentiert ihren ganz eigenen Sound fernab aller Klischees. Auf der "35th Anniversary Tour“ erwartet das Publikum ein musikalisches Feuerwerk mit echten Typen. 1982 gründeten der Hamburger Sänger Gert Lange und der inzwischen verstorbene Saxophonist Dick Heckstall-Smith im legendären Hamburger "Onkel Pö" spontan nach einer Mitternachts Session die Hamburg Band Band. Beim Jubiläumskonzert am 18. Januar, 20 Uhr, im Nürnberger Musikclub "Hirsch" sind attraktive Gäste zu hören: Der Ausnahme-Sänger Chris Farlow, der mit der Jazz-Rock-Gruppe Colloseum bekannt wurde, steht für die alte Garde, der 23-jährige Gitarrist Krissy Matthews für die junge Generation. The show must go on!