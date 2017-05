Checkpoint Kultur: Puppenspiele und Trommelwirbel

Kulturtipps für die Woche von Katharina Erlenwein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wohin in dieser Woche? Das ist wirklich qualvoll, weil man zwangsläufig auf viel vermutlich Tolles verzichten muss. Das Kulturangebot brummt in der gesamten Region. Und es ist Figurentheater-Festival!

Also gleich am Montag hin, zum Beispiel zu den "Plastic Heroes", eines dieser kleinen Objekttheaterstücke, die es aber in sich haben: Der Israeli Ariel Doron spielt mit ganz handelsüblichen Plastiksoldaten, wie es Kinder tun, zeigt aber, dass es im echten Leben mit ein bisschen Gebrüll und Peng-peng eben ganz anders aussieht als auf dem Kinderzimmer-Schlachtfeld. Um 20.30 Uhr im Theater in der Garage in Erlangen.

Ein ganz anderes Spektakel mit Projektionen und Figuren zeigen die "United Puppets am 26. Mai im Künsterhaus-Festsaal in Nürnberg: "Working Society" nimmt den technologischen Wandel in der Arbeitswelt aufs Korn. Und hinterfragen, wie es mit dem ganz menschlichen Handwerk Puppenspiel in Zukunft wohl weitergeht, wenn sowieso alles von Maschinen übernommen wird.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Wer lieber keine Figuren, aber dennoch das (musikalische) Leben von Objekten erleben will, dem empfehle ich "Double Drums" in der Fürther Comödie. Die beiden quirligen Münchner Percussionisten trommeln auf alles, was Töne hergibt: Xylophon, Fässer, Leitern, Dosen... Große Show (27. Mai, 19.30 Uhr).

Eine reichhaltige Kulturwoche wünscht

Katharina Erlenwein

nn