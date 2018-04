Checkpoint Kultur: Sterne und eine Reise ans Ende der Welt

NÜRNBERG - Was bringt die Woche an Highlights? Und wie soll man den Überblick im Kultur-Dschungel behalten? Unsere Tipps der Woche - diesmal von NN-Kultur-Redakteurin Birgit Ruf - helfen Ihnen bei der Qual der Wahl.

"Saum der Zeit" heißt die neue Ausstellung im Neuen Museum am Klarissenplatz. Foto: Edgar Pfrogner



Lust, in den Sternenhimmel zu schauen? Die neue Sonderausstellung im Neuen Museum am Nürnberger Klarissenplatz bietet dazu gleich zweifach Gelegenheit. Unter dem schönen Titel "Saum der Zeit" vereint sie Werke von drei Künstlern aus der Türkei. Füsun Onur, die große alte Dame der türkischen Gegenwartskunst lädt unter anderem in einen begehbaren Raum aus blauen Kordeln. Auf der Matte, die am Boden liegt, kann man sich niederlassen und in einen glitzernden Himmel blicken. Zeit auch, um zu sinnieren - unter anderem über das große Sternbild des jungen Künstlers Ahmet Dogu Ipek oder die stillen Arbeiten von Bilge Friedlaender.

Diesmal kommen die Kulturtipps für die Woche von Brigit Ruf. Foto: Bronislav Hava



Noch eine sehr empfehlenswerte Ausstellung läuft in Nürnberg: "Reisen zu den Enden der Welt" heißt sie und zeigt Fotografien von Michael Runkel. Der Mann ist so etwas wie Reiseweltmeister. Er gehört derzeit zu den zehn meistgereisten Menschen. Was er an Bildern von diesen Tripps auf alle Kontinente mitgebracht hat, kann man nun im Museum Industriekultur (Äußere Sultbacher Straße 62) sehen. Es ist eine klitzekleine Auswahl seines Fundus von über zwei Millionen Bildern. Sehr sehenswert! Und automatisch erwacht die Reiselust...

In die Ferne kann es auch am Freitag in der Kofferfabrik in Fürth gehen. Muss es aber nicht. Denn was Themen sein werden beim Abend der Imrpo-Truppe "6 auf Kraut", das steht in den Sternen. Spontaneität und Improvisationsgabe sind, was die Abende auszeichnet. Immerhin kann das Prublikum aber mitbestimmen, wohin die Reis egehen soll...

