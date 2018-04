Checkpoint Kultur: Stumme Filme und wilde Literaten

Susanne Helmers Veranstaltungstipps für die laufende Woche

NÜRNBERG - Der Veranstaltungsdschungel ist einfach schrecklich unübersichtlich. Wir tun was: Wie immer an dieser Stelle hat ein Mitglied der NN-Kulturredaktion drei Tipps für die laufende Woche zusammengestellt.

Die Konzertreihe "Across" im Neuen Museum Nürnberg bringt uns regelmäßig Musiker nach Nürnberg, denen Genregrenzen herzlich egal sind. Poppige, elektronische und klassische Elemente vereint auch der Italiener Federico Albanese. Im Mittelpunkt seiner Kunst steht das Klavier. Mit seinem aktuellen Album "By the Deep Sea" ist er am Mittwoch, 25. April, um 21 Uhr in der Stadt. Ätherische Klänge, in die man sich hineinfallen lassen kann.

Leider zeitgleich, aber so ist das im Leben, dauernd muss man Entscheidungen treffen: Janina Zschernig vom Theater Erlangen säuft beim Tresenlesen am Mittwoch, 25. April, um 21 Uhr mit dem alten US-amerikanischen Knotterliteraten Charles Bukowski. Ein Abend mit Briefen, Essays, Zeitungskolumnen und Storys sowie Musik von Tom Waits wird versprochen. Wo? Erlanger Strohalm, Hauptstraße 107. Am 9. Juni ist das Tresenlesen übrigens bei den Bayerischen Theatertagen in Fürth zu Gast.

Stummfilm mit Live-Musik: Das kriegt man nicht alle Tage. Im Nürnberger Filmhaus (Künstlerhaus, Königstraße 93) aber immer mal wieder. So auch am Sonntag, 29. April, um 18 Uhr. Victor Flemings "Mantrap" aus dem Jahr 1926. Die Komödie um Liebesirrungen und -wirrungen wird von Hannes Selig am Flügel begleitet.

