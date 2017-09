Checkpoint Kultur: Von Alptraum bis Zombie

Susanne Helmers Veranstaltungstipps für die Woche - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Wahlpflicht erfüllt? Dann kann man ja jetzt enstpannt in die neue Veranstaltungswoche starten. Wie immer an dieser Stelle ein paar persönliche Tipps aus der Kulturredaktion der Nürnberger Nachrichten.

Zombies, Serienkiller und andere unangenehme Gestalten treiben noch bis 1. Oktober im Nürnberger Cinecittà ihr Unwesen. Das FantasyFilmFest ist nichts für Luschen, sondern für Liebhaber von Horror, Thriller und Co. www.fantasyfilmfest.com

Und gleich geht's mit dem nächsten Alptraum weiter: "Folk‘s Worst Nightmare" ist der wunderbare Name eines noch relativ neuen Musikkollektivs aus der Region: Acht Musiker - „The Black Elephant Band, Mäkkelä, The Devil’s Dandy Dude, Tjian, Brickwater, John Steam Jr., Chris Padera und Reverend Reefer – haben sich zusammengetan und reiten im Galopp duch Folk, Country, Punk und was ihnen halt sonst noch so quer kommt. Da passiert ganz viel spontan und allzu ernst nehmen sich die Herren auch nicht. Nachzuprüfen am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr in der Kofferfabrik Fürth, Lange Straße 81. www.kofferfabrik.cc

Auch das Theater Zwangsvorstellung bringt die Zuschauer gerne dahin, wo es weh tut. Jetzt nimmt das Ensemble sein Stück "Jonestown" wieder auf, in dem die Zuschauer „Zeugen eines perfiden Spiels um Macht, Abhängigkeit und den Glauben an das Gute in der Welt“ werden: Es geht um die Sekte Peoples Temple, gegründet von Jim Jones, der seine Anhänger 1978 zum Massenselbstmord anstiftete. Gezeigt wird die Produktion am 29. und 30. September jeweils um 20 Uhr in Nürnberg Auf AEG, Muggenhofer Straße 135. www.zwangsvorstellung.de

Zugegeben, ich mute Ihnen viel zu für diese Woche. Bleiben Sie trotzdem munter!

Ihre Susanne Helmer