Checkpoint Kultur: Von Eisbergen und Terroristinnen

Susanne Helmers persönliche Empfehlungen für die Woche - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Schneisen durch den Veranstaltungsdschungel zu schlagen ist an dieser Stelle unser ehrenwertes Anliegen: Jeden Montag stellt ein Mitglied der NN-Kulturredaktion seine ganz persönlichen Tipps für die Woche vor.

Stella Polaris: Fotografien, die einen demütig werden lassen: Im Nürnberger Museum Industriekultur sind in der Ausstellung „Stella Polaris * Ulloriarsuaq. Das leuchtende Gedächtnis der Erde" Aufnahmen von Eisbergen und Gletschern in Grönland zu sehen, die einem den Atem rauben. In Szene gesetzt wurden die Naturschönheiten von Sven Nieder und Nomi Baumgartl, die mit ihrem Projekt auch auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen wollen (bis 23. Juli, Museum Industriekultur Nürnberg, Äußere Sulzbacher Straße 62, Di.-Fr. 9-17, Sa./So. 10-18 Uhr).

Theater in der Kofferfabrik: „Ulrike Marie M. oder die Würde des Menschen“ hatte bereits vor über 20 Jahren Premiere - und ist irgendwie immer noch aktuell. Die Döring'sche Theaterwerkstatt in Gestalt von Fürths unermüdlicher Theatermacherin Brigitte Döring und Kollege Markus Nondorf erzählt darin die Lebensgeschichte von Ulrike Meinhof (Martha Unterhofer) und wie aus einer friedensbewegten Mutter eine gefürchtete RAF-Terroristin wurde (9. und 10 Juni, 20 Uhr, Kofferfabrik Fürth, Lange Straße 81).

Konzert von Mario Batkovic: Schifferklavier ist nur was für besoffene Seefahrer oder irritierend gut gelaunte Vertreter des volkstümlichen Schlagers? Mitnichten! Wer die Musik von Mario Batkovic hört, der weiß, wozu das Akkordeon fähig ist. Minimal Music, die einen vom Hocker haut. Mal schauen, wie sich das live anhört: In der Reihe "Across" ist der Berner am 10. Juni im Neuen Museum zu Gast (Klarissenplatz Nürnberg, 21 Uhr).