Cirque du Soleil: Kunterbunte Insektenshow in Nürnberg

Mit seiner Erfolgsshow "Ovo" gastiert der kanadische Zirkus in der Eisarena - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kunterbunte Kostüme, großartige Artistik und eine außergewöhnliche Welt der Insekten: Der Cirque du Soleil gastiert in Nürnberg.

Farbenprächtig: Die Insekten-Show "Ovo" des Cirque du Soleil. © Saskia Rohbeck/Cirquedusoleil.com



Farbenprächtig: Die Insekten-Show "Ovo" des Cirque du Soleil. Foto: Saskia Rohbeck/Cirquedusoleil.com



Der kanadische "Cirque du Soleil" ist längst eine weltweit bekannte Marke. Aus einer Truppe von Straßen-Artisten wurde ein international agierendes Unternehmen mit über 4000 Beschäftigten, das derzeit 17 verschiedene und ungemein aufwändige Shows gleichzeitig am Laufen hat. Mit einer Neuauflage seines Erfolgsprogramms "Ovo" gastiert der "Cirque du Soleil" von Mittwoch bis Sonntag in der Stadt – nicht im Zelt, sondern in der Arena neben dem Frankenstadion. Hans von Draminski durfte für die Kulturredaktion vorab im amerikanischen Pittsburgh hinter die Kulissen der Show schauen. Eines der spektakulärsten Programme ist die schon 2009 zum 25-jährigen Jubiläum des „Cirque du Soleil“ entstandene Insekten-Revue "Ovo". Als generalüberholte Neuinszenierung kommt sie nun nach Nürnberg und gastiert in der Eisarena, Kurt-Leucht-Weg 11.

Bilderstrecke zum Thema Knallige Kostüme, großartige Artistik: Cirque du Soleil in Nürnberg Mit einer Neuauflage seines Erfolgsprogramms "Ovo" gastiert der "Cirque du Soleil" von Mittwoch bis Sonntag in der Stadt – nicht im Zelt, sondern in der Arena neben dem Frankenstadion. Hier sind die Bilder der ersten Show.



Ursprünglich war "Ovo" ("Ei") eine sogenannte Zeltshow: Der "Cirque du Soleil" baute ein Großzelt auf einer freien Fläche auf, spielte ein paar Tage und zog weiter. Der "Umbau" zur Hallenshow reduziert für das Artistik-Unternehmen die Kosten und das Risiko.

"In Amerika sind wir mit 19 großen Lkws unterwegs, in Deutschland sind es sogar 27", erklärt Heather Reilly, die als "Company Manager" guter Geist und Gehirn der Truppe ist – und wie viele beim "Cirque du Soleil" eigentlich gar nicht aus der Unterhaltungsbranche stammt, sondern „nur mal reinschnuppern“ wollte – und dann hängenblieb.

Auch das artistische Personal speist sich aus den verschiedensten Quellen. Da gibt es zum Beispiel Trapezkünstler aus Osteuropa, die in Zirkusfamilien aufwuchsen und beim "Cirque" zum Teil Nummern vorführen, mit denen schon ihre Großmütter und -väter in den Manegen der Welt unterwegs waren. Daneben sind aber auch viele junge Leistungssportler im Team dabei

Von 6.- 10. Dezember finden täglich Vorstellungen um 20 Uhr statt, Samstag zusätzlich um 16 Uhr. Am Sonntag um 13 und 17 Uhr. Infos und Karten auf www.cirquedusoleil.com.

Hans von Draminski