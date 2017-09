Club-Festival: Diese Künstler kommen zu Nürnberg.Pop

Veranstalter veröffentlicht Line-Up für Oktober-Sause - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum siebten Mal öffnen die Tore der Nürnberger Altstadt für Musikfans aus aller Welt. Über 50 Künstlerinnen und Künstler haben für das Nürnberg.Pop Festival 2017 zugesagt. Wir haben das Line-Up!

Beim Nürnberg.Pop Festival 2017 treten unter anderem Peter Parkster, Lara Ermer und Johnny Rakete auf © pr



Auf dieser musikalischen Entdeckungsreise dürfen sich die Besucherinnen und Besucher über ein ausführliches und vor allem internationales Rahmenprogramm freuen. Unter anderem sind der Berliner Rapper "Romano", sowie die holländisch-norwegische Band "Klangstof" neu mit dabei. Außerdem haben der bekannte Würzburger Sänger "Spaceman Spiff", der "Balthazar"-Sänger Jinte B. Deprez mit seiner neuen Band "J. Bernardt", sowie die österreichische Folk-Pop Sängerin "AVEC" zugesagt.

Bevor es zum eigentlichen Haupt-Event kommt, findet zuvor zum zweiten Mal die "Kulturwoche" vom 23. bis zum 27. Oktober statt. In dieser können viele Attraktionen innerhalb Nürnbergs vergünstigt oder gar kostenlos erkundet werden.

Eröffnet werden die "Kulturwoche" und Nürnberg.Pop am 22. Oktober mit einem offiziellen Eröffnungskonzert, das im Schauspielhaus stattfinden wird. Tom Schilling & "The Jazz Kids" sowie die Band "A Tale of Golden Keys" sollen auf die Nürnberg.Pop-Woche einstimmen.

vah