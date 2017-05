Cosmic Baby kehrt zurück nach Nürnberg

Ehemaliger Techno-Star Harald Blüchel gibt ein Konzert in Nürnberg - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Rückkehr in die alte Heimat: Der Pianist und einstige Techno-Star Harald Blüchel alias Cosmic Baby gibt am 24. Mai ein Werkstattkonzert in Nürnberg (19 Uhr, Ringhotel Loew’s Merkur, Pillenreuther Straße 1). Nach 30 Jahren Berlin lebt der 54-Jährige heute idyllisch in der Uckermark.

In den 90er Jahren nannte man ihn „Technowunderkind“: Harald Blüchel wurde 1963 in Nürnberg geboren, erhielt eine klassische Klavierausbildung, zog 1986 nach Berlin und studierte Komposition. Als „Cosmic Baby“ wurde Blüchel zum Superstar, Alben wie „Thinking About Myself“ zählen zu den Meilensteinen des Trance. © Rainer Schleßelmann



Herr Blüchel, mit welchen Gefühlen denken Sie heute an Ihr "Techno-Alter Ego" Cosmic Baby aus den 90er Jahren?

Harald Blüchel: Diese Zeit ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Cosmic Baby war ein Manifest von dem, was ich eigentlich sein möchte. Ich wollte mich sozusagen noch einmal selbst gebären. Alle Fantasien und Sehnsüchte, die ich hatte, wollte ich in diesem Konzept unterbringen. Fast jeder will doch geliebt werden für das, was er macht, und bei mir ist das damals auf traumhafte Weise eingetreten. Ich war selbstbestimmt und Teil einer neuen Bewegung, die sich in der ganzen Welt ausbreitete.

Irgendwann kam der Punkt, an dem Sie nicht mehr mitmachen wollten.

Blüchel: Es kam, wie es eben oft kommt. Die Techno-Bewegung wurde in Beschlag genommen. Wenn eine Sache so groß wird, muss sie an Substanz verlieren, das ist ganz klar. Ich sah mich auch nie als Techno-Philosophen, sondern einfach als Gegenwartskünstler. Außerdem wuchs die Erwartungshaltung an Cosmic Baby: Alles musste immer noch größer sein als vorher. Ich musste mich entscheiden: Isses das noch oder nicht? Wie geht’s dir wirklich, machst du dir was vor? Ich war einfach nicht mehr frei, das zu tun, was ich wollte, sondern sollte ein moderner globaler Popstar werden. Irgendwann wusste ich, dass ich sozusagen aus dem Ferrari aus- und aufs Fahrrad umsteigen will. Das ging auch relativ gut, weil ich auch schon während meiner Cosmic-Baby-Zeit zum Beispiel Musik fürs Theater gemacht habe.

Heute hört sich Ihre Musik ziemlich anders an als damals. Es ist immer heikel, Künstler zu fragen: Wie würden Sie das, was Sie heute machen, beschreiben? Und gibt’s dafür am Ende sogar ein Genre?

Blüchel: Was man auch in Nürnberg beim Konzert hören wird, ist reine Klaviermusik, die sich sehr auf die New Yorker Minimal Music-Schule bezieht. Das passt gut in meine musikalische Biografie, denn auf dem Gebiet der Elektronik habe ich im Prinzip nichts anderes getan. Ich habe mit Wiederholungen gearbeitet, mit Patterns, mit rhythmischen Elementen. Was ich heute mache, ist so sparsam wie möglich, aber mit einer sinnlichen Komponente. Mit reiner Kopf-Akademiemusik kann ich nichts anfangen. Der Grat zwischen komplexer Einfachheit und Banalität ist dabei natürlich schmal. Auf dieser Rasierklinge bewege ich mich und finde das unheimlich spannend. Und wenn Sie nach einem Genre fragen, na klar, das gibt’s natürlich und es heißt unheimlich nichtssagend: Neo Classic.

Ihr Auftritt in Nürnberg ist auch eine Rückkehr in die Heimat, die Sie allerdings 1986 verlassen haben. Welche Verbindungen haben Sie noch nach Franken?

Blüchel: Mein Konzert wird ja vom Verein der Freunde des Pirckheimer-Gymnasiums organisiert. Und die Zeit dort ist tatsächlich meine schönste Erinnerung an Nürnberg. Die Schule hatte einen sehr guten Geist, wir hatten junge Lehrer, die uns dabei unterstützten, selber zu denken. Das werde ich dieser Schule nie vergessen. Ich wollte jedoch immer weg aus Nürnberg, was allerdings definitiv nicht an der Stadt lag. Aber mütterlicherseits kommt meine Familie aus Berlin und Brandenburg, und das habe ich immer als meine Heimat begriffen. Mit Nürnberg verbinden mich noch einige Freunde aus der Schulzeit, der Kabarettist Oliver Tissot zum Beispiel: Wir haben damals zusammen in einer New Wave-Punk-Avantgarde-Band gespielt. Und ich freue mich jetzt schon auf Kloß mit Soß und das unvergleichliche fränkische Brot. Außerdem muss ich fast jeden Samstag an Nürnberg denken, und wie wir alle wissen, ist das oft leider recht fatal: Nämlich wegen des Clubs.

Interview: SUSANNE HELMER