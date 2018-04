Crowdfunding zu Theater-Bilderbuch

NÜRNBERG - Am Samstag, 14. April, feiert das neue Stück vom Theater Mummpitz (Michael-Ende-Straße 17) in Nürnberg Premiere. "Glückstage" erzählt von der kleinen Charlie, die nach einem Streit mit der Mutter in eine Sandburg zieht, wo sie mindestens bis Weihnachten zu wohnen gedenkt. Dazu gibt es ein Bilderbuch, das per Crowdfunding das Licht der Welt erblicken soll.

´"Glückstage" ist demnächst im Theater Mummpitz zu sehen. © Rudi Ott



In ihrer Burg ist die Fünfjährige, gespielt von Sylke Hannasky, Königin. Ihr Freund Henry (Gabriel Drempetic) kommt sie dort besuchen, außerdem wohnen in der Nachbarschaft zwei Schaben (Sabine Zieser und Michael Schramm), mit denen man prima feiern kann, denen aber auch nicht immer über den Weg zu trauen ist. Doch irgendwann muss sich unsere Heldin der Frage stellen, ob sie wirklich so leben möchte ...

„Glückstage“ entstand als Ensembleproduktion nach einer Idee, die Sabine Zieser und Michael Schramm hatten. Da es wie gesagt keine Vorlage zu „Glückstage“ gibt, hat Regie-Assistentin Fanny Janthor parallel zu der Stückentwicklung ein Bilderbuch zu der Geschichte gezeichnet, für das im Internet gerade noch eine Crowdfunding-Aktion auf Startnext.com läuft. Wer es unterstützen will, kann das bis 14. April unter folgendem Link tun.

www.startnext.com/kinderbuch-zum-theaterstueck-g

Premiere des flotten Dreiviertelstünders, der sich an Menschen ab vier Jahren wendet und mit viel Live-Musik und zum Teil skurrilen Bildern arbeitet, ist am Samstag, 14. April. Weitere Aufführungen am 15., 17., 18., 21. und 22. April.

www.theater-mummpitz.de

Stefan Gnad