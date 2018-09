Danger Dan: "Würde gern in der anonymen Masse untergehen"

Daniel Pongratz von der Antilopen Gang kommt zum Konzert nach Nürnberg - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - "Reflexionen aus dem beschönigten Leben" heißt das neue Soloalbum von Daniel Pongratz alias Danger Dan von der Antilopen Gang, der zum Konzert nach Nürnberg kommt. Wir sprachen in Hannover mit einem weisen Chaoten über peinliche Promis, Antisemitismus im deutschen Rap und den lieben Gott.

Daniel Pongratz alias Danger Dan, 35, stammt aus Aachen, er ist Rapper, Sänger, Multiinstrumentalist, Provokateur und leidenschaftlicher Familienvater in Personalunion. © Foto: Jaro Suffner



Daniel Pongratz alias Danger Dan, 35, stammt aus Aachen, er ist Rapper, Sänger, Multiinstrumentalist, Provokateur und leidenschaftlicher Familienvater in Personalunion. Foto: Foto: Jaro Suffner



Danger Dan, Sie haben sich im letzten Jahr in eine Psychotherapie begeben. Welche unangenehmen Dinge sind dabei zur Sprache gekommen?

Daniel Pongratz alias Danger Dan: Ich möchte hier nicht ins Detail gehen. Ein großer Erfolg war zum Beispiel, dass ich mir auf Anraten meiner Therapeutin einen Schrank gekauft habe. Ich hatte nämlich nie einen, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Ein Schrank war für mich Symbol für ein spießiges Leben. Ich habe immer damit kokettiert, dass ich der Mensch ohne Möbel bin. Nur mit einer Matratze und einem Haufen Müll. Und alle anderen haben einen Knall. Aber jetzt, wo ich die Dinge um mich herum einsortieren kann, bin ich selbst aufgeräumter geworden.

Gerade sehr erfolgreiche Menschen in Kunst, Kultur oder Politik sind häufig anfällig für psychische Störungen. Ihr ehemaliger Bandkollege Jakob Wich alias NMZS brachte sich vor fünf Jahren um. Wurde darüber in der Therapie gesprochen?

Danger Dan: Auch. Das ist ein Trauerprozess, der wahrscheinlich nie aufhören wird. Damit wird man immer wieder konfrontiert. Unsere Band bestand mal aus vier Leuten, jetzt sind es nur noch drei. Man kann da ständig drüber reden. Nach fast jedem Konzert gibt es jemanden in Trauer, der mit uns am Merch-Stand noch einmal darüber reden will. Das ist eine Herausforderung.

Mit welchen weiteren Herausforderungen sehen Sie sich regelmäßig konfrontiert?

Danger Dan: Es gibt Leute, die erkennen mich in der Öffentlichkeit und fotografieren mich einfach. In solchen Momenten hat das Musikerdasein Einfluss auf mein Privatleben. Und zwar nicht nur einen schönen. Ich würde manchmal gern in der anonymen Masse untergehen, deswegen lebe ich auch in einer Großstadt. Auf einer Tour stehst du immer im Spotlight und wirst wochenlang beklatscht, aber danach bist du ein ganz normaler Mensch, der seinen Haushalt führen muss. Morgens um sieben fange ich an, mit einem ganz kleinen Kind Bauklötze gegeneinander zu hauen. In beiden Momenten bin ich ich selber, aber der Spagat ist unglaublich groß. Nach einem Konzert gehe ich frühestens um vier Uhr pennen, aber spätestens um sieben werde ich wach, weil ich Familienvater bin. Allein das ist anstrengend.

Bei der Echo-Verleihung 2017 war die Antilopen Gang nicht dabei, weil Sie angeblich Ihre Lieblingsfernsehsendung nicht verpassen wollten. Bereuen Sie diese Entscheidung im Nachhinein?

Danger Dan: Der Echo war die Ansammlung der peinlichsten Deutschen auf einem Haufen. So etwas Skurriles muss man eigentlich mal gesehen haben. Aber tatsächlich war "Alarm für Cobra 11" die niveauvollere Variante, und dafür musste ich nicht einmal das Haus verlassen.

Die Echo-Verleihung hat aufgezeigt, wie gut man mit antisemitischen Sprüchen in Deutschland polarisieren kann. Ist Rap mitverantwortlich für den Antisemitismus in der Gesellschaft?

Danger Dan: Nein. Der ständige Blick auf den bösen Rap als Verursacher von Antisemitismus hat rassistische Obertöne. Tatsächlich glaube ich, dass das, was gesamtgesellschaftlich stattfindet, an der HipHop-Szene nicht vorbei kommt und sich dort konzentriert. Interessanterweise gab es neulich eine antisemitische Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, worauf sie sich entschuldigt und den Karikaturisten entlassen hat. Und der Aufschrei blieb aus, den es jetzt zum Beispiel bei dieser Zeile von Farid Bang gegeben hat. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber wieso gucken die Leute nur in diese Richtung? Ich glaube, das halluzinierte Bild von den bösen antisemitischen Migranten hat so starke rassistische Obertöne, dass ich in diesen Schimpf-Chor gar nicht einsteigen möchte.

Wie sollte man die Antisemitismus-Debatte führen?

Danger Dan: Man müsste anerkennen, dass Antisemitismus ein Problem ist, das in Deutschland überall stattfindet. Viele AfD-Freaks glauben, Antisemitismus sei ein Importgut. Das stimmt so nicht. Wenn die Deutschen etwas nicht importieren müssen, dann Antisemitismus. Den gab es auch schon vor der Zuwanderung. Ich glaube, die Formen des Antisemitismus verändern sich gerade.

Wie kamen Sie zu Ihrem Bühnennamen? Galten Sie in der Szene als gefährlich?

Danger Dan: Das ist ein Manko. Ich habe diesen Namen ungefähr mit 14 bekommen. Da war etwas Englisches einfach cool. Und dazu eine Alliteration. 20 Jahre später ist mir dieser Name teilweise unangenehm. Einmal kam ich in eine Bar, und von der einen Ecke der Theke rief mir ein Freund zu: "Hey, Danger!" Da zuckten alle anderen Gäste zusammen, weil jemand "Danger" rief. Aber da kam keine Gefahr durch die Tür, sondern ich. Ich glaube, gefährlich ist man erst ab fünf Tattoos. Ich habe zwei.

Was bedeutet Ihnen Ihr Antilopen-Tattoo?

Danger Dan: Die Antilope hat Hörner und Hufe. Man sollte sich vor ihr in Acht nehmen! Sie ist ein sehr schnelles Fluchttier, und sie chillt gern auf der Wiese und frisst Gras.

Danger Dan: "Reflexionen aus dem beschönigten Leben" (JKP/Warner Music), am 19. September in der Desi, Karten unter Telefon 09 11/2 16-27 77.

Olaf Neumann