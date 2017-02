Danny Boyle fürchtet den Brexit

Regisseur stellte in Berlin "Trainspotting 2" vor - vor 1 Stunde

BERLIN - „Wenn die Menschen in Großbritannien noch einmal über den Brexit abstimmen könnten, würden sie sich nach Einschätzung von Regisseur Danny Boyle wohl für einen Verbleib in der EU entscheiden. „Die Menschen beginnen zu realisieren, was für ein großer Schritt das ist“, sagte der 60-Jährige in Berlin.

Danny Boyle präsentiert gut gelaunt seine Fortsetzung "Trainspotting 2" © afp



Danny Boyle präsentiert gut gelaunt seine Fortsetzung "Trainspotting 2" Foto: afp



Der Brexit werde am Ende zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen, fürchtet der Regisseur des Kultfilms "Trainspotting", der nach 20 Jahren fortgesetzt wird.

Schottland habe mehrheitlich gegen einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt und werde sicher in der EU bleiben wollen, meint der Filmemacher. Mit den langfristigen Folgen müssten gerade die jungen Menschen klarkommen, die doch gerade als Europäer aufgewachsen seien.Boyles düsterer Ausblick: „Es wird alles schwieriger.“

Sein Film „T2 Trainspotting“ mit Ewan McGregor und Robert Carlyle - die Fortsetzung des Kultfilms „Trainspotting“ aus dem Jahr 1996 über eine Clique junger Drogenabhängiger wurde im Wettbewerb außer Konkurrenz präsentiert. McGregor, der selbst nicht in Berlin erwartet wird, spielt in „T2 Trainspotting“ Mark Renton, der in seinen schottischen Heimatort Leith zurückkehrt.

dpa