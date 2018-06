"Dark": Netflix beginnt mit Dreharbeiten für zweite Staffel

Die von Kritikern hoch gelobte deutsche Produktion geht in die nächste Runde - vor 3 Stunden

BERLIN - Die erste Staffel war ein voller Erfolg, jetzt wird Nummer zwei produziert: Die deutsche Mystery-Serie "Dark" setzt bei der Fortsetzung auf eine Menge Neuerungen im Cast.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Netflix-Serie "Dark" beginnen am Montag, wie der Streamingdienst mitteilte. Gedreht wird die Fortsetzung der international hochgelobten Mystery-Serie in Berlin und Umgebung. © Stefan Erhard/Netflix/dpa



Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Netflix- Serie "Dark" beginnen am heutigen Montag, wie der Streamingdienst mitteilte. Gedreht wird die Fortsetzung der international hochgelobten Mystery- Serie in Berlin und Umgebung. Die zweite Staffel soll wieder acht Folgen zu je 60 Minuten haben. Erst vor wenigen Tagen hatte Netflix bekanntgegeben, die beiden Serienentwickler Jantje Friese und Baran bo Odar fest vertraglich an sich gebunden zu haben.

Neu in der zweiten Staffel dabei ist Schauspieler Winfried Glatzeder ("Die Legende von Paul und Paula"). Der 73-Jährige soll den gealterten Polizisten Ulrich Nielsen darstellen, der in der ersten Staffel von Oliver Masucci (49) gespielt wurde. Zuerst hatte die Bild-Zeitung online darüber berichtet. Auch Sandra Borgmann (44) und Sylvester Groth (60) gehören künftig zum Cast um Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari und Oliver Masucci.

dpa