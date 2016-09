Darum ist die Verfilmung von "Tschick" ein Glücksfall

NÜRNBERG - Fatih Akin hat aus Wolfgang Herrndorfs Jugendromanbestseller einen so wahrhaftigen wie unkonventionellen Coming-of-Age-Film gemacht, der die große Freiheit eines Abenteuersommers feiert. Warum es dafür keine großen Wendungen im Plot braucht - und dieser Film ein Glücksfall für das Kino ist.

Im geklauten Lada auf ins Sommerferien-Abenteuer: Szene aus „Tschick“ mit Tristan Göbel (links) als Maik und Anand Batbileg als Tschick. Foto: Studiocanal



Wolfgang Herrndorfs "Tschick" ist ein besonderes literarisches Phänomen. Die Geschichte ist denkbar schlicht. Zwei Jugendliche nehmen in den Sommerferien mit einem geklauten Lada Reißaus und tuckern durch die deutsche Provinz auf dem Weg in die Walachei, die bekanntlich nicht irgendwo, sondern in Rumänien liegt.

Eigentlich ist das Buch als Jugendroman angelegt, aber seine 2,2 Millionen Leser hat "Tschick" quer durch alle Generationen gefunden. Vielleicht liegt das daran, dass Herrndorf sich nie dem jungen Zielpublikum angebiedert hat. Die Jugendsprache floss in seinen 2010 erschienenen Roman ein, aber er verwandelte sie in eine eigenständige, sehr gegenwärtige Poesie. Der Roman zeichnet sich durch seinen Sinn für die Skurrilitäten des pubertären Daseins genauso aus wie durch sein großes Herz, mit dem die Begegnung der Marzahner Jungs mit den eigentümlichen Provinzlern beschrieben wird.

Herrndorf, der sich aufgrund eines unheilbaren Hirntumors 2013 selbst das Leben nahm, war ein bekennender Cineast. Und so ist "Tschick" schon auf dem Papier als literarisches Roadmovie angelegt, das auch jenseits seines Bestseller-Ruhms nach einer Verfilmung ruft. Natürlich standen die Produktionsfirmen kurz nach der Veröffentlichung beim Verlag Schlange, um die Filmrechte für den Stoff zu erwerben. Letztlich hat Herrndorfs langjähriger Freund Lars Hubrich die Arbeit am Drehbuch übernommen und Fatih Akin ist kurzfristig als Regisseur an Bord gestiegen, nachdem David Wnendt wegen eines anderen Filmprojekts ausscheiden musste.

Akin ist ein Glücksfall für diesen Film, denn ähnlich wie Herrndorf hat er sich als Regisseur ein großes Herz und einen unverbauten Blick auf die Menschen bewahrt. Seine Entscheidung, die beiden Helden des Filmes nicht mit bekannten, aber zu alten Gesichtern zu besetzen, sondern mit Neulingen, die wie die Romanfiguren gerade einmal 14 Jahre alt sind, ist ein Bekenntnis zum Geist des Romans. Wenn Maik (Tristan Göbel) und Tschick (Anand Batbileg) mit dem Lada über die Autobahn heizen und die Vorbeifahrenden sie ob ihrer offensichtlichen Minderjährigkeit anstarren, dann hat sich die Besetzungsstrategie schon ausgezahlt.

Die beiden jungen Schauspieler bringen genau jenes ungelenke Verwachsensein der Pubertät auf die Leinwand, das für diese unkonventionelle Coming-of-Age-Geschichte notwendig ist. Zwischen Kindsein und Coolness stolpern die Figuren auf der Leinwand von einem Abenteuer ins nächste, während Richard Claydermann aus dem Kassettenrekorder immer wieder seinen romantischen Gassenhauer "Ballade pour Adelaine" zum Besten gibt.

Voller kleiner Überraschungen

Die Episodendramaturgie verkümmert hier nicht zur bloßen Nummernrevue, sondern summiert sich für die ungleichen Freunde zu einem vielfältigen Erfahrungs-Potpourri, das die Figuren frei atmen lässt anstatt sie in Katharsisprozesse zu zwingen. Akin hat genau den richtigen Weg gefunden zwischen der Treue zur literarischen Vorlage und dem Eigenleben, das seine Filmversion auf der Leinwand entwickelt, indem sie Komik, Skurrilität, Melancholie und liebenswerten Humanismus mit einer filmischen Frische verbindet.

Ebenso wie der Roman ist auch der Film voller kleiner Überraschungen, die sich nicht aus spektakulären Plotwendungen ergeben, sondern aus der Kühnheit, mit der die Figuren gegen alle Erwartungen agieren. Und das kommt auch im Kino immer noch viel zu selten vor.

Martin Schwickert