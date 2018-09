Das Ding der Woche: Paul Simons Album "In The Blue Light"

Der US-Pop-Poet hat alte Songs neu aufpoliert - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Viele in die Jahre gekommene Rockstars arrangieren und interpretieren ihr Werk gerne mal neu. Einen Schritt weiter geht der amerikanische Pop-Poet Paul Simon (76), der sich zehn eher unbekannte Songs noch einmal vorgeknöpft und völlig anders aufgenommen hat.

Insofern ist das Album "In The Blue Light" ein alter Hut in neuer Verpackung. Dennoch hat sich der Aufwand gelohnt, was nicht zuletzt an den herausragenden Begleitmusikern liegt, darunter Jazzgrößen wie Wynton Marsalis, Bill Frisell oder Jack DeJohnette.

Paul Simon geht es um "Lieder, die ich für fast gut genug hielt oder die so seltsam waren, dass sie beim ersten Mal überhört werden konnten". Es gibt hier also nichts von Simon & Garfunkel, vom erfolgreichen selbstbetitelten Solodebüt oder vom Afropop-Welthit "Graceland" (1986) zu hören. Dafür das 45 Jahre alte "One Man's Ceiling Is Another Man's Floor" im New-Orleans-Stil, mehrere Lieder vom seinerzeit untergegangenen Album "You're The One" (2000) oder das relativ aktuelle "Questions For The Angels". Geschmackvoll arrangiert und zum Teil auch orchestriert. Diese Songs sind einfach stark – und das Ergebnis klingt traumhaft schön. Ein Album für Fans und Feinschmecker.

