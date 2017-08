Das Nürnberger Burgtheater startet in seine 33. Saison

Der Wahlkampf färbt ab: Gute Zeiten für Polit-Kabarett - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Der Bundestagswahlkampf hat auch Auswirkungen auf die Kultur: Auffallend viele politische Kabarettisten kommen mit neuen Programmen ins Nürnberger Burgtheater.

Die Sommerpause ist vorbei, jetzt wird's wieder lustig: Das Nürnberger Burgtheater startet in die neue Saison. Zur Bundestagswahl haben viele politische Kabarettisten neue Programme zur Lage der Nation. Den Auftakt in die neue Saison bestreitet Rene Sydow am 15./16. September im Burgtheater unter dem schönen Motto "Warnung vor dem Munde!"