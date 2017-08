Das "Sams" erlebt zu Weihnachten neue Abenteuer

ERLANGEN - Es war sicherlich das unterhaltsamste Autorenporträt des Wochenendes: Der ebenso begnadete wie sympathische Geschichtenerzähler Paul Maar gab im Gespräch mit Dirk Kruse Auskunft über das Schreiben, seine Kindheit und die Malaisen des Alters.

Fast 80 und topfit: Paul Maar bringt im Herbst neue Bücher heraus. © Foto: Peter Roggenthin



Vielleicht hält es ja einfach jung, wenn man für junges Publikum schreibt? Dieser Gedanke liegt nahe, wenn man den Kinderbuchautor Paul Maar bei der Lesung auf der Poetenfest-Wiese oder beim Autorenporträt im Markgrafenthater erlebt. 80 Jahre wird der Erfinder des "Sams" im Dezember. Man sieht ihm sein Alter nicht an. Und hört es ihm auch nicht an, wenn er neue Texte liest. "Mit 50 sind mir die Ideen nur so zugeflogen. Mit zunehmendem Alter ist man dankbar, wenn man eine gute Idee hat", meint der Franke. Früher habe er zehn Seiten am Tag geschrieben, jetzt sei er froh, wenn er auf fünf kommt.

Trotzdem: Im Herbst gibt es drei neue Bücher von ihm.Und ja, auch das freche "Sams" erlebt weitere Abenteuer. Ganz erstaunlicherweise gibt es bislang nämlich noch keine Weihnachtsgeschichte rund um das Wunschpunkt-Wesen. Jetzt hat Maar sie geschrieben. Sieben "Sams"- Bücher sind bisher erschienen, erfunden hat Maar die Figur 1968 aus einem ganz einfachen Grund: Die Kinderbücher, die er aus der Stadtbibliothek von Bad Cannstatt (die Familie lebte damals in Stuttgart) mit heimbrachte, um sie dem kleinen Sohn Michael vorzulesen, waren nicht nur äußerlich verstaubt, wie Maar meint, sondern auch inhaltlich und atmeten noch den Geist des Dritten Reichs. "Also habe ich Michael das Buch geschrieben, das ich ihm gerne vorlesen würde", erzählt Maar, der damals noch eine ganz andere berufliche Richtung eingeschlagen hatte: Er studierte freie Malerei und Kunsterziehung.

Handarbeit ist noch immer der Einstieg in jede Geschichte: "Die ersten zehn Seiten schreibe ich mit einem sehr spitzen Stift: Je spitzer der Stift, desto feiner die Gedanken", meint er. Dann tippt er die Seiten ab und sei so tief in der Geschichte, dass es direkt am PC weitergehen kann. Dazu erklingt die "Unvollendete" von Schubert aus dem CD- Player.

Wer ist die Hauptfigur?

Das "Sams", so berichtet Maar, sei für ihn eigentlich gar nicht die Hauptfigur in den Geschichten, sondern Herr Taschenbier. Es gab dazu eine reale Person, einen Angestellten im väterlichen Baugeschäft. "Er war ernst, ängstlich, kontaktgestört, nur zu Kindern hatte er einen guten Draht", erinnert sich Maar. Diesem zu ihm so freundlichen Herrn ließ er literarisch aufleben, gab ihm mit dem Sams eine lebensbejahende, quirlige Figur zur Seite.

Maars eigene Kindheit im vom Krieg besonders betroffenen Schweinfurt war alles andere als heil. Die Mutter starb früh, der Vater kam psychisch zerstört aus Kriegsgefangenschaft zurück. Schon früh entdeckte der kleine Paul seine Leidenschaft fürs Lesen — und hat sie mit seinen eigenen Büchern, die in über 40 Sprachen übersetzt wurden, in Millionen von Kindern geweckt.

