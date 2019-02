Das sind die Neuen am Nürnberger Staatstheater

NÜRNBERG - Nicht alles, aber vieles hat sich geändert am Nürnberger Staatstheater: Eine neue Führungsmannschaft hat das Sagen und auch im Ensemble gibt es viele neue Gesichter. Wir stellen einige von ihnen vor - und zeigen die meisten auch so, wie sie privat aussehen.

Die drei Hauptfiguren wechseln in der Nürnberger „Macbeth“-Inszenierung ständig die Rollen: Szene mit Julia Bartolome, Felix Mühlen und Yascha Finn Nolting (von links). © Foto: Konrad Fersterer



Der neue Staatsintendant Jens-Daniel Herzog hatte bei der Auswahl seiner Spartenchefs offensichtlich ein glückliches Händchen: Sowohl Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger als auch die Chefdirigentin Joana Mallwitz konnten von Anfang an beim Publikum punkten. Das Staatstheater kam bisher kaum zum Atemholen, denn der neue Spielplan wurde quasi aus dem Nichts aufgebaut, bei den Premieren ging und geht es Schlag auf Schlag.

Das traditionell sehr treue Nürnberger Publikum muss - oder vielmehr darf - sich an viele neue Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger gewöhnen. In Goyo Monteros Ballettensemble sind die Mitglieder weitgehend dieselben geblieben.

In unserer Bilderstrecke kann man das Ensemble kennenlernen. Wir verraten, wer eigentlich Kunst studiert hat, was die Neuen von Nürnberg halten und in welchen Rollen man sie erleben kann.

Die Galerie wird übrigens ständig erweitert - es lohnt sich also, demnächst nochmals reinzuschauen!

