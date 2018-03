Datenkraken Paroli bieten

vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Andreas Sachs ist sich sicher: Das Internet ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit. Ihn begeistern vor allem die „tollen Dienste und Apps“. Der Datenschützer vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) weiß aber auch um die Begehrlichkeiten von Datenkraken, Geheimdiensten und Cyberkriminellen, die an verwertbare Nutzerdaten kommen wollen. Darüber berichtet Sachs, beim BayLDA Vertreter des Präsidenten, am 20.3.2018 um 19 Uhr im Rahmen der Reihe Daten-Dienstag .

Sehr interessant sind Nutzerdaten zum Beispiel für die Betreiber sozialer Netzwerke. Die Mitgliedschaft etwa bei Facebook ist nur scheinbar gratis, denn das Unternehmen erfährt viel über seine Nutzer und verwertet diese Angaben auch. Heute ist der gläserne Facebook-User mit detaillierter Einstufung nach Interessen und Vorlieben schon Wirklichkeit. Diese Informationen lässt sich Facebook teuer auch von bayerischen Firmen bezahlen, die passgenaue Werbung schalten wollen. Daneben überwachen Geheimdienste das Netz. Der Experte erläutert, was sie über uns wissen wollen und welche Informationen sie schon über uns haben.

Sachs' dritter Themenschwerpunkt ist die ständig wachsende Cyberkriminalität. Besonders viele Täter tummeln sich in einem Darknet, einem Bereich des Internets, in dem Nutzer mithilfe spezieller Software beispielsweise – vollkommen legal – anonym surfen können. Hier werden aber auch in illegalen Onlineshops zum Beispiel gehackte Kreditkartendaten verhökert. Der Referent zeigt auf, wie Nutzer mit ihren Daten umgehen sollten, damit diese nicht auf dunklen Marktplätzen als wertvolle Ware angeboten werden.

Am 17. 4. 2018 ist Dr. Roland Abold von der GfK in Nürnberg mit dem Vortrag: „Wie funktioniert Marktforschung heute?“ zu Gast. Ein besonderer Höhepunkt der Reihe, die das Museum zusammen mit dem BayLDA und dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) veranstaltet, wird am 12. 6. der Vortrag der ehemaligen Bundesjustizminis- terin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger werden zum Thema: " Europäische Grundrechte als Garant für die informationelle Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter?"

Vera Losse