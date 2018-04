David Hasselhoff spielt am Montag in der Nürnberger Arena

Acht Stationen hat die Deutschland-Tour von "The Hoff" - Es gibt noch Tickets - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - "Baywatch"-Star und Popsänger David Hasselhoff geht auch mit 64 Jahren nochmal auf Tour. Vor 30 Jahren wurde er mit seinem Superhit "Looking for Freedom" bekannt. Den wird er auch am 16. April in Nürnberg zum Besten geben.

David Hasselhoff am Brandenburger Tor in Berlin. In der Hauptstadt startet seine deutschlandweite "30 Years Looking For Freedom"-Tour, kommenden Montag gastiert er in Nürnberg. © dpa



David Hasselhoff am Brandenburger Tor in Berlin. In der Hauptstadt startet seine deutschlandweite "30 Years Looking For Freedom"-Tour, kommenden Montag gastiert er in Nürnberg. Foto: dpa



Die Deutschlandtour des Schauspielers und Sängers startet am 11. April 2018 im Berliner Friedrichstadt-Palast und endet nach acht weiteren Stationen am 21. April in Suhl. In der Nürnberger Arena gastiert er am 16. April.

1989 hatte Hasselhoff mit der Neuauflage des Songs "Looking for Freedom" (Auf der Suche nach Freiheit) viele Herzen in Deutschland gewonnen. Obwohl der Text eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten jungen Mannes ist, wurde das Lied zur Zeit des Mauerfalls als Freiheitshymne gefeiert.

Zu Silvester 1989 sang Hasselhoff es an der Mauer. Der US-Amerikaner ist vor allem für seine Rollen in Kultserien wie "Baywatch" und "Knight Rider" bekannt. Weitere Stationen der Deutschlandtour 2018 sind in Braunschweig, Neubrandenburg, Hamburg, Magdeburg, Leipzig, Wetzlar und Jena. Wer sich immer noch unsicher ist: Einige Resttickets für das Konzert sind in unserem Ticketshop noch erhältlich.

Bilderstrecke zum Thema 14 Konzert-Highlights für das Jahr 2018 in Nürnberg Rock im Park, Star Wars und Helene Fischer: Auf Nürnbergs Bühnen gibt es auch 2018 jede Menge musikalische Highlights. Die aufregendsten Musik-Acts samt Link zum Ticketverkauf gibt es in unserer Bildergalerie.



dpa/nn