Der Hirsch zählt zu den beliebtesten Clubs Deutschlands

NÜRNBERG - Große Freude beim Concertbüro Franken: Der Musikclub Hirsch wurde von den Leserinnen und Lesern des Fachmagazins Metal Hammer unter die Lieblings-Live-Clubs in Deutschland gewählt. An Bayerns Landeshauptstadt kommt Nürnberg allerdings noch nicht ganz ran.

Früher Fabrikgebäude, heute Partyhochburg: Der Nürnberger Hirsch ist einer der beliebtesten Clubs in Deutschland. © Roland Fengler

Der Hirsch landete auf Platz 3, nach dem "Backstage" in München und der Rockfabrik Ludwigshafen.

"Dies freut uns umso mehr da, es sich um eine Auszeichnung handelt die allein vom Publikum entschieden wird und nur durch unsere tatsächliche Leistung beeinflusst ist", schreibt CBF-Chef Peter Harasim. "Dies hat uns verblüfft, beeindruckt und überwältigt, zumal der Hirsch bekanntlich keine reine Metal-Spielstätte ist, sondern genauso die Heimat für Hip-Hop, Blues, Elektro und Pop ist."

