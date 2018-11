"Der König der Löwen" kommt neu ins Kino: Das ist der erste Trailer

NÜRNBERG - Der Königsfelsen kommt zurück in die Kinos! Mit dem Trickfilm "Der König der Löwen" gelang Disney 1994 ein Welterfolg - 14 Jahre später kommt die berührende Geschichte um Simba, den in dieser Rolle zunächst überforderten Thronfolger des angesehen Mufasa, wieder auf die Leinwände. Der erste Trailer des Remakes sieht vielversprechend aus.

Es ist eine Geschichte über das Leben, über Freunde und Familie, über Verlust und Verantwortung: "Der König der Löwen" fasziniert seit seiner Erstaufführung 1994 Menschen auf dem gesamten Globus und ist bis heute der an den Kinokassen erfolgreichste Trickfilm aller Zeiten. Auch das gleichnamige Musical bricht einen Rekord nach dem anderen, die Songs aus dem Soundtrack genießen heute noch Kultstatus. Stichwort "Hakuna Matata".

Nun schickt sich Disney an, seinen Renner neu aufzusetzen und wieder in die Kinos zu bringen. Am 18. Juli soll der Film, in dessen englischer Version Superstar Beyoncé der kleinen Simba-Freundin Nala ihre Stimme leihen wird, in den deutschen Lichtspielhäusern anlaufen. Hier ist der erste Trailer:

psz