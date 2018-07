Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr eröffnet die große Jahresausstellung der Nürnberger Kunstakademie an der Bingstraße 60, alljährlich Hotspot der jungen Kunstszene. Mehr denn je steht dabei das multimediale Crossover im Zentrum, so umfangreich wie nie ist auch das Performance-Programm, angeführt von der Klasse "Dynamische Akustische Forschung", die ihren Pavillon gleich komplett zur Musik- und Performance-Bühne macht. Geöffnet ist die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 8. Juli, täglich von 10 bis 20 Uhr. Das große Sommerfest startet am Samstag um 19 Uhr.