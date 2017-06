"Der Ring des Nibelungen": Erzählt in 16 Bildern

Saga von Richard Wagner wird im Nürnberger Staatstheater aufgeführt - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - In Nürnberg läuft vom 23. Mai bis 18. Juni 2017 Richard Wagners Monumental-Saga "Der Ring des Nibelungen" als zyklische Aufführung. Die NN-Kulturredaktion wagt es, die Handlung als Bildergeschichte zu erzählen. Und versprochen: Auch Nicht-Kenner der Hochkultur wissen nachher, um was es in der Saga geht.