Der Sendetermin für den dritten Franken-Tatort steht

"Am Ende geht man nackt" spielt in oberfränkischer Flüchtlingsunterkunft - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Fans des "Tatort" aus der Nürnberg und der Region haben nun einen Termin mehr, den sie sich dick im Fernsehkalender anstreichen sollten - denn der Sendetermin der dritten fränkischen Ausgabe steht nun fest!

Der dritte Frankentatort wurde auch in Bamberg gedreht. © BR/Martin Zimmermann



Der dritte Franken-Tatort wird voraussichtlich am 9. April im Fernsehen ausgestrahlt. Das erfuhr nordbayern.de von der zuständigen Künstleragentur.

"Am Ende geht man nackt" heißt die dritte Ausgabe des Traditionskrimis, die in Franken spielt. Diesmal ist die Gegend um Bamberg Hauptdrehort. Die Mordkommission Franken ermittelt in einem Fall, der tiefen Einblick in existentielle Schicksale gibt. In einer Flüchtlingsunterkunft ist eine Frau aus Kamerun bei einem Brand umgekommen. Doch warum war die Tür zum Fluchtweg von außen verriegelt?

Als Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) mit Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) und Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt) vor Ort ist, um den Fall aufzunehmen, ist Felix Voss (Fabian Hinrichs) noch auf dem Weg zurück aus dem Urlaub. Er war im Kaukasus bei Verwandten. Das bringt ihn auf die Idee, verdeckt zu ermitteln und sich als Flüchtling aus Tschetschenien auszugeben. Immerhin kann er die Sprache.

In vielen Rollen sind Schauspieler aus Franken besetzt. Die Darsteller der Flüchtlingsrollen haben mit Iran, Irak, Palästina, Libanon, Tunesien, Marokko und Ghana unterschiedlichste kulturelle Hintergründe. Regisseur Markus Imboden inszeniert den dritten Franken-Tatort "Am Ende geht man nackt" nach einem Drehbuch von Holger Karsten Schmidt.

