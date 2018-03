Derbes "Deadpool 2": Neuer Trailer lässt Netz durchdrehen

Die Fortsetzung wird noch vulgärer, brutaler - und alberner - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der etwas andere Superheld ist zurück: Im Netz erschien nun der erste richtige Trailer zu "Deadpool 2" - und der zweite Teil der Kino-Sensation um den selbstironischen Selbstjustizler verspricht gegenüber dem gewagten ersten Film noch einen draufzusetzen.

Beim Blick auf seinen neuen Cyborg-Gegenspieler Cable kann es Deadpool schon mal das Blut im roten Jumpsuit gefrieren. Doch nicht nur furchterregend wird es in "Deadpool 2" zugehen - der Marvel-Held, das zeigt ein neuer Trailer, behält sich seine flotten Sprüche auch in Leinwandabenteuer zwei bei. Foto: Screenshot/20th Century Fox



Nachdem Fox "Deadpool 2" schon mit alles andere als ernst gemeinten Teaser-Trailern ankündigte, in denen der Comic-Held auf gewohnt selbstironische Art TV-Künstler Bob Ross imitiert oder mit Action-Figuren einen Kampf gegen seinen kommenden Gegner dargestellt hatte, veröffentlichte Fox nun die erste echte Vorschau für "Deadpool 2".

Der Held aus dem Marvel-Universum stellt noch immer das genaue Gegenteil seiner Comic-Kollegen dar. Nicht rechtschaffen, nobel und ritterlich tritt Figur Wade Wilson in seinem roten Ganzkörperanzug auf, sondern frivol, respektlos und mit einem dicken Augenzwinkern. Diese Art behält sich der Selbstjustizler zweifelsfrei auch für seinen zweiten Kinofilm bei, der am 17. Mai in die Kinos kommt.

Der sprücheklopfende Antiheld bekommt es in seinem zweiten Leinwandabenteuer, wie auch der neue Trailer nun ausführlich zeigt, mit dem zeitreisenden Cyborg-Telepathen Nathan Summers zu tun, der dem Mann in Rot aus der Zukunft einen Besuch abstattet und den Namen Cable trägt. Gegen den von Josh Brolin gespielten Bösewicht treten neben Deadpool auch wieder die aus Teil eins bekannte, taffe Teenagerin Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) und die neue Mutanten-Kollegin Domino (Zazie Beetz) an. Zu sehen sein wird auch wieder T.J. Miller als Weasel, während "The Expendables"-Hüne Terry Crews und "Sherlock Holmes"-Star Eddie Marsan neue Rollen einnehmen werden.

Mit "Deadpool" gelang 20th Century Fox vor knapp zwei Jahren eine echte Marketing-Sensation. Trotz geringem Budget beendete die Superhelden-Groteske das Jahr 2016 auf Platz sechs der zuschauerstärksten Filme in den USA - auch weil die Trailer zum Debüt des etwas anderen Weltretters im Internet in Windeseile viral gingen. Der neue Trailer sammelte nun innerhalb von 20 Stunden schon atembraraubende elf Millionen Klicks und steht derzeit an der Spitze der YouTube-Trends. Bemerkenswert: Anders als andere populäre Marvel-Helden, die in vielen Filmen gemeinsam auftreten und das Interesse so potenzieren, kommt "Deadpool" ohne großes Staraufgebot oder bekannte Figuren aus. Darf es auch nicht, weil die anderen Marvel-Streifen von Sony Pictures und Marvel Studios stammen, die die Rechte am Rest der Heldenriege halten.