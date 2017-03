Deutsch-türkisches Filmfestival: Eine Bühne für die Künstler

Auszeichnung für Star-Fotografen Güler und Kameramann Jürges - Polizei vor Ort - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Angesichts der aktuellen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland hatte man bei der Eröffnung des Nürnberger Filmfestivals Türkei/Deutschland in der Tafelhalle durchaus mit Demonstrationen oder Störungen gerechnet. Die Polizei war mit zwei Einsatzwagen vor Ort, doch alles blieb ruhig.

So gehörte die Bühne ganz den Künstlern. Prominenteste Gäste des Abends waren der 88-jährige türkische Star-Fotograf Ara Güler und der deutsche Kameramann Jürgen Jürges, die beide den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielten. Die Laudatio auf Jürges hielt der Musiker, Schriftsteller und Regisseur Zülfü Livaneli, Güler wurde von Bruno Barbey, dem ehemaligen Präsidenten der renommierten Fotoagentur Magnum gewürdigt.

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly sowie der türkische Generalkonsul Yavuz Kül nahmen zwar an der Eröffnung teil, verzichteten aber auf ihre Reden. Festivalpräsident Adil Kaya begrüßte die beiden als "zwei Menschen, die sich den interkulturellen Dialog zur Herzensangelegenheit gemacht haben". Doch man habe gemeinsam entschieden, auf Deeskalation zu setzen.

Die Spannungen die auf internationaler Ebene momentan zwischen der Türkei und Deutschland herrschen, wirkten sich auf die Eröffnung des Deutsch-türkischen Filmfestivals in Nürnberg kaum aus. Der Auftakt am Samstag stand ganz im Zeichen der Filmkunst - wobei die durchaus auch politisch sein kann, wie ein Blick in das Programm offenbart - Proteste blieben aber aus.