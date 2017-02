Die 59. Grammy-Verleihung: Der Live-Blog zum Nachlesen

Adele räumt mit ihrem Album "25" ab - Nachsehen hat Beyoncé - vor 12 Minuten

LOS ANGELES - Die Britin Adele hat bei den Grammy-Awards mit "25" den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Sie setzte sich am Sonntag bei der Verleihung in Los Angeles unter anderem gegen "Lemonade" der US-amerikanischen R&B-Sängerin Beyoncé durch. Die Nacht in unserem Live-Blog zum Nachlesen.

dpa