Zeit für die großen Momente der kleinen Poesie: Am Freitagabend schaute Clueso im E-Werk in Erlangen vorbei. Und lieferte die gewohnt hohe Qualität ab.

Rückkehr nach der Pause: "The Devil Strikes Again" ist der Titel des neuen Albums der deutschen Metal–Institution Rage. Mit dieser Scheibe sowie neuem Gitarristen und Drummer fielen Rage mit ihrem brachialen Sound am Mittwoch auf ihrer Tour in den Hirsch ein.