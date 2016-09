Mitten in der Hauptstadt - mitten im Wohngebiet: Das Lollapalooza-Festival in Berlin lockte 140.000 Besucher in den Treptower Park. Direkt an der Spree lauschten sie Radiohead, den Kings of Leon, New Order und den Beginnern. Besonders entspannt feierten die Gäste auf den Partybooten wie dem #musikdurstig-Floß, die auf der Spree und am Rummelsburger See herumschipperten.