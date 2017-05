Die Kunst kommt in den Einkaufswagen

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Kunst zu Supermarktpreisen gleich zum Mitnehmen: Zum 7. Mal öffnet der "supermART" in Halle 15 Auf AEG seine Pforten. Im Angebot: Werke von über 85 Kreativen.

Hingehen, auswählen, mitnehmen: Beim „supermART“ können die Besucher, wie hier vergangenes Jahr, Kunst zu kleinen Preisen in den Einkaufswagen packen. © Foto: Stefan Hippel



Das Konzept ist so simpel wie inzwischen bewährt: Drei Tage lang, vom 26. bis 28. Mai, öffnet der von Galerist Laurentiu Feller organisierte Kunstsupermarkt wieder seine Türen. 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben die Künstler dort zur Verfügung. Viel Raum für die Kunst also.

Von der Grafik über Fotografie und Malerei bis zu Skulpturen und Objektkunst werden die vielen Facetten der bildenden Kunst gezeigt. Für alle aber gilt: Kein Werk darf mehr als 300 Euro kosten. Schließlich soll sich hier jeder, auch derjenige mit schmalerem Geldbeutel, ein Kunstoriginal leisten können.

Mitmachen werden bekannte Namen aus der Kunstszene wie Harri Schemm oder Guido und Johannes Häfner.

Eröffnet wird der Kunst-Shopping-Tempel am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr. Geöffnet ist bis Mitternacht. Am Samstag öffnen die Türen von 14 bis 24 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis 12 Jahren haben kostenlosen Zutritt.

www.kunstsupermART.de

anz