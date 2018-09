Die Londoner Szene im Blick

NÜRNBERG - Überraschend, zeitgemäß, facettenreich und international — so hat sich das Nürnberger NueJazz-Festival bisher vorgestellt. Und so präsentiert es sich auch in seiner 6. Ausgabe, selbst wenn man vom 14. bis 18. November besonders die aktuelle Londoner Szene im Blick hat. Vor allem Dancefloor-Fans werden ihre Freude haben.

Der mexikanische Schlagzeuger Antonio Sanchez (Mitte) hat den Soundtrack für den Film „Birdman“ geschrieben. Mit seiner Band „Migration“ kommt er zum NueJazz-Festival nach Nürnberg.oto: Justin Bettman/PR Foto: F



Was die Festival-Macher mit NueJazz von Anfang an im Sinn hatten, bringt Gitarrist und Programm-Chef Frank Wuppinger auf den Punkt. "Wir wollen junge coole Bands nach Nürnberg bringen und ungeübten Hörern die Angst vor Jazz nehmen", sagt er. Und tatsächlich haben die Organisatoren mit ihrem Gespür für Trends, frische Sounds und aufgeschlossene Protagonisten in der Vergangenheit bewiesen, dass ihr Festival das Zeug hat, das Genre aus dem Korsett gängiger Klischees zu befreien.

Während es Wuppinger und seinem ehrenamtlichen Team bisher wichtig war, die Gegensätze hervorzuheben, konzentriert sich NueJazz 2018 zum ersten Mal auf ein spezielles Thema. Das Motto lautet "London Edition". "Die Metropole hat sich zum Hotspot einer neuen britischen Jazzbewegung entwickelt", berichtet Wuppinger. Da sei etwas im Gange, das "nicht so verkopft" daherkomme, viel mit Club-Musik und DJs zu tun habe. Und genau das wollten die Festival-Macher nach Nürnberg holen.

Reserviert sind für NueJazz drei Abende in der "Kulturwerkstatt auf AEG". Ein Highlight geht wie schon in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Staatstheater im Opernhaus über die Bühne. Dort gastiert am 16. November der aus Mexiko stammende New Yorker Schlagzeuger Antonio Sanchez mit seiner Band "Migration". Sanchez trommelte nicht nur für Pat Metheny und Herbie Hancock, er schrieb auch den Soundtrack für den Oscar-gekrönten Film "Birdman". Für sein Quintett komponierte er die "Meridian Suite", die vielschichtige Latin-Rhythmen mit komplexem Modern Jazz vereint. In Nürnberg wird der Fokus auch auf elektronischen Sounds liegen.

Die NueJazzer sind geübte Netzwerker. Wohl nicht zuletzt deshalb findet das Festival-Warm-up bereits am 9. November im Erlanger E-Werk statt. Angesagt hat sich unter anderem der Londoner Joe Armon-Jones mit elektronisch-funkiger Jazzmusik. Soviel steht fest: Es wird ein tanzbarer Abend.

Weitere Künstler von der Insel und "Musik, die in die Beine geht" verspricht Wuppinger für den 14. November. Da ist etwa das Vels Trio mit echtem Keyboard-Sound auf AEG zu Gast; Landsmann und Shootingstar Ashley Henry tritt dagegen mit einem klassischen Piano-Trio samt Sängerin und HipHop-Affinität an. Für den folgenden Abend ist unter anderem "Sons of Kemet" mit dem angesagten UK-Saxophonisten Shabaka Hutchings gebucht. Auch bei ihm spielt der Groove der DJ-Kultur eine Rolle. Spirituellen Jazz auf der Höhe der Zeit gibt es dann am 17. November von dem Sextett Maisha.

Wie immer bekommen auch ausgewählte junge Nürnberger Jazzer bei NueJazz eine Bühne. Und das Publikum von morgen wird mit einem speziellen Kinder-Konzert am Festival-Sonntag bedient.

www.nuejazz.de

