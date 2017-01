Die Nürnberger Jahre von Maria Sibylla Merian

NÜRNBERG - Vor 300 Jahren starb Maria Sibylla Merian. Nürnberg ehrt die berühmte Naturforscherin und Blumenmalerin mit einer Ausstellung. Schließlich verbrachte die Blumenmalerin und Insektenforscherin wichtige Jahres ihres Lebens in Nürnberg

Eine Windenart aus Südamerika mit allerlei Insekten zeigt dieses Blatt von Merian. Der Nachdruck von 1730 ist im Besitz der Stadtbibliothek. © Foto: Katalog



Der Schwerpunkt der Aussellung "Blüten, Raupen, Schmetterlinge" liegt auf den Jahren, die Merian von 1668 bis 1682 in Nürnberg verbrachte — mit ihrem Mann Johann Andreas Graff (1636- 1701), der ebenfalls Blumen-, aber auch Architekturmaler war, wie Beispiele zeigen. Man kann in einer Originalausgabe nachlesen, dass schon Joachim von Sandrart, der mit seiner „Teutschen Academie“ 1675 die erste deutsche Kunstgeschichte veröffentlichte, ein Loblied auf Merian sang, und sieht Inspirationsquellen der Forscherin. Darunter ist eine mehr als 500 Jahre alte Butterblume, die in einem dicken Folianten gepresst die Zeiten überdauerte.

Gladiole als Hommage

Überdauert hat auch der Ruhm Merians. Der Nürnberger Arzt Christoph Jacob Trew (1695-1769) benannte in seinem botanischen Hauptwerk eine südafrikanische Gladiolenart nach der von ihm bewunderten Frau. Eine schöne Hommage: Die Mariana hat zierliche rote Blüten.

Die mit rund 40 lichtempfindlichen Exponaten bestückte Präsentation gibt einen konzentrierten Einblick in Merians Nürnberger Jahre und wird von einem umfangreichen Veransatltungsprogramm begleitet. Für Elisabeth Sträter jedenfalls steht fest: „Das ist unserer Highlight-Veranstaltung 2017. Schon jetzt ist die Nachfrage nach Führungen groß wie selten.“

Ausstellung in der Stadtbibliothek Nürnberg am Gewerbemuseumsplatz bis zum 29. April (Mo.-Fr. 11-19, Sa. 11-16 Uhr)

BIRGIT RUF