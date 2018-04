"Die Welle" wird dritte deutsche Netflix-Serie

Erste Staffel der Sozialstudie soll noch dieses Jahr in Produktion gehen - vor 1 Stunde

BERLIN - Der Streaming-Dienst Netflix baut sein Angebot europäischer Produktionen weiter aus. Neben der ersten Serie aus den Niederlanden soll es 2019 auch eine neue Produktion aus Deutschland geben. Dafür hat das Unternehmen sich eine preisgekrönte Vorlage herausgesucht.

Die Serie "Die Welle" wird für Netflix von den Machern des gleichnamigen, preisgekrönten Films aus dem Jahr 2008 produziert. Christian Becker ist als ausführender Produzent der Rat Pack Filmproduktion ("Jim Knopf", "Fack Ju Göhte") zusammen mit Dennis Gansel ("Die Welle", "Napola - Elite für den Führer", "Mechanic: Resurrection") und Peter Thorwarth ("Bang Boom Bang", "Nicht mein Tag") verantwortlich für die Umsetzung.

Die erste Staffel geht noch in diesem Jahr in Produktion und wird voraussichtlich 2019 den Netflix-Abonnenten zur Verfügung stehen. Inspiriert von einem tatsächlichen Experiment, dem gleichnamigen Roman und dem Filmhit von 2008, porträtiert "Die Welle" eine Gruppe rebellischer Teenager, die eine Gemeinschaft bilden mit dem Ziel, eine bessere Zukunft zu schaffen. Doch schon bald entwickelt die Gruppe eine gefährliche Eigendynamik: Was als jugendlich-idealistischer Aufstand gegen das etablierte System beginnt, nimmt eine erschreckende Wendung. "Die Welle" wird damit nach "Dark" und "Dogs of Berlin" die dritte Netflix-Serie aus Deutschland.