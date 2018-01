Die "White Nights" locken nach Nürnberg

Beiträge aus dem weiten Feld des Fantastischen Films im Cinecittà - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Ins Cinecittà am Nürnberger Gewerbemuseumsplatz locken am kommenden Wochenende die „Fantasy Filmfest White Nights“.

Am Samstag und Sonntag, 20./ 21. Januar, werden sieben ausgewählte Genrebeiträge aus dem weiten Feld des Fantastischen Films gezeigt, darunter die jüngste Arbeit von „Hellboy“-/„Pan’s Labyrinth“-Regisseur Guillermo del Toro: das in den 60er Jahren angesiedelte Creature-Märchen „The Shape Of Water“.

Die schottische Regisseurin Lynne Ramsay („We Need To Talk About Kevin“) meldet sich mit dem harten Thriller „A Beautiful Day“ zurück, in dem Joaquin Phoenix einen psychisch verkrüppelten Kriegsveteranen spielt. Zu sehen ist auch der US-Psychotriller „The Endless“, in dem zwei Brüder nach Jahren in ihre Heimat zurückkehren zu dem heimlichen religiösen Kult, in dem sie einst aufwuchsen und dem sie nur mit Mühe entkamen.

Infos und Karten: www.fantasyfilmfest.com