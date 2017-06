Documenta 14: Werke von 160 Künstlern locken nach Kassel

Über mehr als 30 Kunstorte von Museen über Kinos bis hin in die Karlsaue - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Der Countdown läuft: Am Samstag wird in Kassel die Documenta eröffnet und die Stadt in Hessen damit wie alle fünf Jahre zum Nabel der Kunstwelt.

Der "Parthenon der Bücher" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin ist auf der 14. Documenta in Kassel zu sehen. © AFP PHOTO / John MACDOUGALL



Der "Parthenon der Bücher" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin ist auf der 14. Documenta in Kassel zu sehen. Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL



Bis einschließlich Freitag ist die Weltkunstschau ausschließlich für Fachbesucher geöffnet. Ab Samstag dann kann jeder sehen, was die mehr als 160 Künstler zu Gott und der Welt, Religion und Politik, Ästhetik und Alltag zu sagen haben in ihren Werken.

Über mehr als 30 Orte von Museen über Kinos bis hin in die Karlsaue erstreckt sich der Parcours, den der künstlerische Leiter Adam Szymczyk mit seinen rund 1000 Mitarbeitern entwickelt hat. Eines der spektakulärsten Objekte dürfte der "Parthenon der Bücher" werden: Die Nachbildung der Athener Akropolis ist mit über 42.000 Büchern verkleidet, die zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Ländern verboten waren.

Die Documenta läuft bereits seit 8. April in Athen. Dort sagte Szymczyk, der als politischer Kurator gilt, bei der Eröffnung: "Wir müssen wieder Verantwortung übernehmen und wie politische Subjekte handeln, anstatt das einfach den gewählten Vertretern zu überlassen."

Von Nürnberg aus erreicht man Kassel in rund zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Geöffnet ist die Weltkunstschau wie immer 100 Tage, vom 10. Juni bis zum 17. September, und zwar täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 22 Euro, ermäßigt 15 Euro. Die Zweitageskarte kostet 38 Euro, ermäßigt 27 Euro. Die Familienkarte gibt es für 50 Euro, Kinder bis zehn Jahren zahlen nichts. Ab 17 Uhr gilt die Abendkarte für 10 Euro, ermäßigt für 7 Euro.

Birgit Ruf