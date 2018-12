Dritter Breisgau-“Tatort“: In der Dunkelheit verloren

NÜRNBERG - Tobler und der für den erkrankten Berg eingesprungene Kollege Weber gehen einem Doppelmord nach. Außerdem finden sie in einer abgebrannten Hütte eine verkohlte Leiche. Zu guter Letzt bekommen es die überarbeiteten und übermüdeten Ermittler mit einem Studenten zu tun, der fremde Stimmen hört, sich verfolgt und bedroht fühlt.

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Luka Weber (Carlo Ljubek) dringen in die Wohnung eines Verdächtigen ein. © dpa



Die Ausstrahlung des zweiten Schwarzwald-"Tatorts" liegt bereits einige Monate zurück. "Sonnenwende" ging kurz vor der Sommerpause über den Sender. Darin stießen Berg (Hans Jochen Wagner) und Tobler (Eva Löbau) auf völkischer Siedler, die sich ein auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Paradies zwischen Wald und Wiese aufgebaut hatten.

Die Gruppe kultivierte heimische Arten, lehnte modernes Gerät ab und betrachtete sich selbst als Schutzmacht deutschen Blutes. Der mit einer Vielzahl kraftvoller Bilder ausstaffierte Krimi, der die Natur über Gebühr romantisiert darstellte, war trotz des brisanten Inhalts ein leise erzählter Film. Umut Dags Werk gefiel vor allem dank der Präsenz seiner Darsteller und kluger Dialoge.

Dialogreiches Drehbuch

In die gleiche Kerbe schlägt da der neue Fall aus dem Breisgau. Überbordende Aktion, wilde Verfolgungsjagden oder laute Schusswechsel finden auch in "Damian" nicht statt. Regisseur Stefan Schaller setzt wie sein Vorgänger auf ein vielschichtiges und dialogreiches Drehbuch, welches er in Kooperation mit Lars Hubrich verfasst hat, sowie auf das Können des Ensembles, all die geschriebenen Worte, die wenig mit dem üblichen Krimi-Vokabular gemein haben, zum Leben zu erwecken.

Auf die Dienste des von Hans Jochen Wagner gespielten Friedemann Berg mussten Schaller und Hubrich allerdings verzichten, da der Schauspieler wegen einer Viruserkrankung kurzfristig ausfiel. Mit Carlo Ljubek sprang aber zum Glück ein ebenso versierter Akteur in die Presche. Er verkörpert Luca Weber, einen im Film seit langem mit Tobler bekannten Kollegen.

Überarbeitete Ermittler

Das neu zusammengestellte Team kann sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Denn auf den Tischen der Fahnder türmen sich förmlich die Akten. Sie bekommen es mit mehreren Fällen gleichzeitig zu tun und treiben infolgedessen an der Grenze zur Überarbeitung.

So gilt es unter anderem den Mord an einer 17-Jährigen und ihrem Tennislehrer aufzuklären. Die Ermittlungen führen die müden Beamten zu einem Bauarbeiter (Johann von Bülow), der sich nur nach außen hin als cooler Frauenheld erweist. Außerdem befragen Tobler und Weber den Jura-Studenten Damian (Thomas Prenn). Kollegen haben ihn festgenommen, da er unweit des Tatorts desorientiert durch den Wald rannte. Im Schlafanzug wohlgemerkt.

Da kurze Zeit später auch noch eine verkohlte Leiche in einer abgebrannten Hütte auf einer Lichtung aufgefunden wird und Weber beim Betrachten der Fotos der toten Tennisschülerin sich an einen alten Fall zurückerinnert, bei dem ebenfalls eine junge Frau erschossen wurde und dieses Opfer der aktuellen Toten zum Verwechseln ähnlich sieht, verlieren die Kommissare den jungen Damian etwas aus den Augen. Wohl auch deshalb, weil der Student ein wasserdichtes Alibi hat.

Student mit Verfolgungswahn

Daher offenbart sich ausschließlich dem Zuschauer, welch tiefe psychische Krise der überforderte Student durchlebt. Er leidet an Halluzinationen, hört Stimmen und fühlt sich von einem Mann auf Schritt und Tritt verfolgt. Trost findet er lediglich bei einem namenlosen Freund und bei Freundin Mia, die seinen Wutausbrüchen und permanenten Stimmungsschwankungen stets mit großer Ruhe begegnet.

"Damian" bietet viel Inhalt. Doch nicht alles, was hier geschieht, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Auf die Details und Kleinigkeiten zu achten, lohnt sich dennoch, da der Film auf eine erfrischende Weise mit unterschiedlichen Wahrnehmungen spielt und nicht chronologisch erzählt wird. Letzteres stellt sich jedoch erst zum Ende hin heraus. Erst dann passen auch die vielen losen Puzzleteile zusammen und das Gesamtbild gewinnt an Schärfe.

Große schauspielerische Leistung

Die schauspielerische Leistung von Thomas Prenn, der den armen Damian spielt, kann in Stefan Schallers Film gar nicht hoch genug bewertet werden. Eindrucksvoll mimt er den von Angst und Wut gequälten Mann, der das Duell mit dem eigenen Ich, den Kampf gegen die Dunkelheit zu verlieren droht. Man leidet mit und freut sich dafür umso mehr, wenn Damian seltene friedliche Momente mit Mia erleben darf.

Wie den, als er mit ihr auf dem Fahrrad durch den Park fährt. Die Sonne lacht, die beiden strahlen vor Glück und im Gegenschnitt stimmt ein Chor eine herzerwärmende Version des The Cure-Hits "Pictures Of You" an. Nicht nur die Kommissare bekommen dabei eine Gänsehaut. So bleibt unterm Strich ein sehr nahegehender "Tatort" aus dem Breisgau, den man sich am liebsten sofort ein zweites Mal ansehen möchte.

