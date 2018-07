Ed Sheeran rockt München im Alleingang

Musiker begeisterte das Publikum bei zwei Solo-Konzerten im Olympiastadion - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Auf seiner "Divide World Tour 2018" beeindruckte Ed Sheeran die Konzertbesucher in München solo auf der großen Bühne in München. Gleich zweimal hintereinander tritt der Brite in München auf - beide Konzerte waren schnell ausverkauft.

Sympathieträger, Superstar, Spitzenverdiener: Ed Sheeran rockte das Münchner Olympiastadion im Alleingang © Helmut Ölschlegel



Seine eingängigen Mitsing-Songs sind zwar mehr von Eskapismus, Luft und Liebe geprägt als von gesellschaftspolitischer Relevanz, aber der einstige Straßenmusiker und Folk-Barde mit irischen Vorfahren nahm scheinbar mühelos die zwei Mal 70 000 Konzertbesucher für sich ein – und dies ganz ohne Band, Tänzer oder Backgroundsänger.

Ein echtes Phänomen und eine Ausnahme in der heutigen Konzertlandschaft! Scheinbar unbekümmert tritt der Singer-Songwriter – auch Songschreiber für Taylor Swift und One Direction – auf, schlägt einen Beat auf den Korpus seiner Akustikgitarre, nimmt ihn mit einer Loopstation auf und spielt ihn dann in Schleife ab, wozu Handclaps, weitere Chorstimmen und seine durchdringende Stimme live zur eigenen Gitarrenbegleitung kommt. Ein kleines Orchester vereint in einer Person auf der Bühne! Der musikalische Sympathieträger braucht keine Band, um seine Songs oft zusammen mit seinem Publikum zu performen. "Alles live", betont er. Ed Sheeran wurde quasi über Nacht zum Superhype und Spitzenverdiener durch seine Auftritte als Supportact unter anderem der Rolling Stones.

