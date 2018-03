Egers, Kafka und die Russen

NÜRNBERG - Was bringt die Woche an interessanten Kulturterminen? Jeden Montag stellt ein Mitglied der NN-Kulturredaktion an dieser Stelle seine ganz persönlichen Tipps für die kommende Woche vor.

checkpoint kultur stefan Foto: checkpoint



Nochmal sauber die Ohren durchblasen lassen vor der große Eiersuche - zum Beispiel mit dem SIBERIAN MEAT GRINDER. Die Beerserker aus Moskau sind sichtlich auf Krawall gebürstet. Sie mischen Punk, Hardcore und Thrash Metal zu einem ähnlichen Crossover-Cocktail wie einst die unvergessenen D.R.I., allerdings in weitaus modernerem Soundgewand. SIBERIAN MEAT GRINDER selbst bezeichnen ihre Musik als "Thrash Metal Punk juggernaut from the depths of Siberian Hell, powered by graffiti, skateboarding and barbaric mosh!". Klingt gut, wird gut. Live am Montag, 26. März, um 21 Uhr im Kunstverein, Frankenstraße 200 in Nürnberg (Z-Bau).

Ins ehemalige Komm lockt ein weiterer Abend mit "Egersdörfer & Artverwandte". Im Festsaal begrüßt der Kabarettist und Berufs-Muffel diesmal die viel - und abseitig begabte Christine Prayon (heute-show), Basketballtorhüter Jonas Greiner und den Mehrfach-Weltumradler Peter Smolka aus Erlangen. Musik kommt von Chris de Biel & die Lerchen. Egers' Entourage in Form von Carmen, Bird Berlin und Ahmet Iscitürk ist natürlich ebenfalls am Start. Dienstag, 27. März, ab 20 Uhr im Künstlerhaus, Königstraße 93 in Nürnberg.

"Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an." - so beginnt Franz Kafkas "Das Schloß" (1926). Thalias Kompagnons haben das legendäre Romanfragment mit kleinen Holzfiguren als Bühnen-Experiment neu interpretiert. Gespielt wird am 28., 29. und 31. März jeweils ab 19.30 Uhr im Künstlerhaus, Königstraße 93 in Nürnberg.