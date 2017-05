Egersdörfer entert die Opernbühne

Neue Talk-Reihe mit dem fränkischen Kabarettisten im Nürnberger Staatstheater - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine neue Veranstaltungsreihe lockt ins Staatstheater Nürnberg: "Bei Egersdörfers unterm Sofa" hieß es erstmals im Opernhaus, wo Matthias Egersdörfer zum lockeren Bühnentalk lud. Doch so neu ist die Idee gar nicht.

Matthias Egersdörfer (li.) im Bühnen-Talk mit dem Kabarettisten Jochen Malmsheimer, dahinter Carmen (Claudia Schulz) am Herd. © Foto: Minx



Matthias Egersdörfer (li.) im Bühnen-Talk mit dem Kabarettisten Jochen Malmsheimer, dahinter Carmen (Claudia Schulz) am Herd. Foto: Foto: Minx



Schon seit Jahren hat der fränkische Kabarettist verschiedene abendfüllende Formate am Laufen, für die er befreundete Künstler zu sich auf die Bühne einlädt. Das fand anfangs auf dem alten AEG-Gelände und in der Galerie Bernsteinzimmer statt. Als immer mehr Menschen kamen, wechselte man ins Nürnberger Künstlerhaus und öffnete einen Ableger im E-Werk Erlangen. Doch wie es so läuft (nicht nur) im Kulturbetrieb: Irgendwann entdeckt die subventionierte Hochkultur das erfolgreiche Format aus der Off-Szene und kauft es ein.

Egers goes Opernhaus also – mit dem bemerkenswerten Effekt, dass plötzlich neue Zuschauerschichten auf diese Reihe aufmerksam werden: Dieselbe Stadt, doch komplett andere Milieus mit ganz unterschiedlichen Informationskanälen.

Ex- Club-Trainer Hans Meyer ist zum Auftakt gekommen, im Jubiläumsjahr des großen Pokalsiegs von 2007 fliegen ihm die Herzen in seiner Wahlheimat mehr denn je zu. Vom Staatstheater ist die Sopranistin Katrin Adel da, Der stimm- und wortgewaltige Kabarettist Jochen Malmsheimer hat zwei kurze Gastauftritte, Livemusik kommt von den wunderbaren Smokestack Lightnin’ aus Schwabach.

Sehr schön auch das Bühnenbild (Anne Cierpka und Lena Scheerer): Herd, Badewanne, Sofa; vom Regal herab grüßen Wackeldackel und eine chinesische Winkekatze. Willkommen im Wohnzimmer der Egerdörfers, wo das Eheglück schon ein wenig abgestanden ist. "Die Würde des Menschen ist ein Scheißdreck" heißt das schwer auszuhaltende Bühnenprogramm, das Egersdörfer und seine Regisseurin Claudia Schulz (hier in der Rolle der devoten Ehefrau Carmen) seit Jahren spielen und für das Opernhaus auf hochkulturelle Verträglichkeit heruntergeschraubt haben.

Nassforsche Respektlosigkeit

Egersdörfer gelingt der Spagat zwischen seiner bekannten Bühnenrolle und dem neutralen, neugierigen Part des Interviewers, einzig in der Feinanalyse holpert es noch. Zwar ist der Gastgeber sehr gut vorbereitet, gewohnt schlagfertig und geht die Sache mit der nassforschen Respektlosigkeit an, die der Örtlichkeit angemessen ist, trotzdem will ein geschmeidiges Gespräch nicht immer aufkommen.

Fortsetzung folgt am 1. November, gleiche Welle, gleiche Stelle.

STEFAN GNAD