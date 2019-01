Ein Außerirdischer will endlich sterben

NÜRNBERG - Als eine der ersten Bühnen in Deutschland präsentiert das Nürnberger Staatstheater das Musical "Lazarus" von David Bowie und Enda Walsh. Die Inszenierung von Tilo Nest hat am 2. Februar im Schauspielhaus Premiere.

Vielseitiger Theatermacher: Der renommierte Schauspieler und Regisseur Tilo Nest inszeniert in Nürnberg David Bowies Rock-Requiem „Lazarus“ und tritt selbst in der Musik-Revue „Abba jetzt!“ auf. © Foto: privat



Vor genau drei Jahren, im Januar 2016, starb der britische Popstar David Bowie überraschend zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag. Von seiner Krebserkrankung hatte kaum jemand gewusst. Als eine Art musikalisches Vermächtnis hinterließ Bowie das bewegende Video "Lazarus" sowie ein gleichnamiges Musical, dessen Uraufführung in New York er selbst noch erlebt hatte.

Das Musical knüpft an den Science-Fiction-Film "Der Mann, der vom Himmel fiel" von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1976 an, in dem David Bowie die Hauptrolle spielte. Die Geschichte von dem Außerirdischen, der nicht mehr auf seinen Heimatplaneten zurückkehren kann, wurde ein Meilenstein in Bowies Karriere und ließ ihn nie wieder los.

Zusammen mit dem irischen Dramatiker Enda Walsh schrieb der Popkünstler das Stück "Lazarus", in dem einige seiner berühmten Songs wie "Absolute Beginners", "Heroes" oder "Life on Mars" eine wichtige Rolle spielen.

Man darf gespannt sein auf die Nürnberger Inszenierung, die der vielseitige und vielbeschäftigte Schauspieler und Regisseur Tilo Nest (Jahrgang 1960) einrichtet. Er kann im Moment nicht über Langeweile klagen. Am Abend vor unserem Gespräch spielte er noch in Berlin neben Martin Wuttke und Caroline Peters in Simon Stones "Griechischer Trilogie". Seit einem Jahr ist Nest festes Mitglied im Berliner Ensemble, zuvor war er unter anderem am Wiener Burgtheater als Schauspieler engagiert. Am BE spielt Nest immer noch in Yasmina Rezas Erfolgsstück "Gott des Gemetzels" – in der Originalbesetzung der Zürcher Inszenierung von Jürgen Gosch. Dieser zählt neben Christoph Marthaler für Nest zu den prägenden Theatermachern.

Der britische Popstar David Bowie. © Foto: Martin Bureau /afp



Er selbst führt seit acht Jahren auch Regie und findet immer mehr Gefallen daran, demnächst steht seine erste Operninszenierung an. Generell hat er ein Faible für Musik-Produktionen, unter anderem hat er schon das schräge Musical "Shockheaded Peter" der Tigerlillies inszeniert.

Mit David Bowie verbindet Tilo Nest vor allem sein Wohnort ganz in der Nähe des Hauses, in dem der Popstar in den 70er Jahren eine Zeit lang gewohnt hat. "In dem Stück ,Lazarus’ kommt auch der Bowie-Song ,Where are we now‘ vor, da taucht ja der Potsdamer Platz auf und witziger Weise auch die Nürnberger Straße," erklärt Tilo Nest und gesteht: "Bowie war mir fast immer etwas unheimlich, weil er so ungreifbar war. Er hat ja immer wieder seine Persönlichkeit geändert und Kunstfiguren erfunden. Es war ihm sehr wichtig, nicht fassbar und flirrend und immer wieder anders zu sein. Inzwischen bewundere ich seine Kraft, mit der er das bis zu seinem Lebensende durchgezogen hat. Auf jeden Fall gehört David Bowie zum musikalischen Weltkulturerbe."

Für den Regisseur handelt es sich bei "Lazarus" nicht um ein Rock-Musical oder um eine Tribute-Show, sondern um eine Art Requiem: "Irgendwie hat Bowie es damit wieder mal geschafft, eine neue Form zu finden. Ein trauriges Schauspiel mit Musik. Es ist insofern autobiografisch, als er es kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Er erzählt darin von einem Menschen, der nicht sterben kann. Meines Erachtens ist das eine Parabel über Nicht-Loslassen-Können, aber Loslassen-Wollen. Da sinniert einer über verschiedene Lebensmodelle wie die aufglühende Liebe, die zu Ende gehende Liebe, über Geld undsoweiter. Dieses Gerangel hat er in seinem Kopf. Phantasie-Gestalten helfen ihm dabei, in einen Zustand zu kommen, in dem er loslassen kann."

Bei der szenischen und musikalischen Umsetzung sind dem Regisseur durch die Vorgaben der Rechteinhaber ziemlich enge Grenzen gesetzt. "Das macht einem die Arbeit nicht leicht", sagt Nest. "Bis zur Bandbesetzung ist vieles einfach festgelegt."

Die Hauptrolle des Thomas Newton spielt Sascha Tuxhorn. Unter der musikalischen Leitung von Kostia Rapoport und Vera Mohrs stehen auch Nürnberger Musiker auf der Bühne. Die Bühne gestaltet Stefan Heyne als Ort zwischen Himmel und Erde, der irgendwie an den Wartebereich eines Flughafens erinnern soll.

Von einer ganz anderen Seite, nämlich als Schauspieler und Sänger, zeigt sich Tilo Nest Ende Februar in der Musikrevue "Abba jetzt!", die schon vor 20 Jahren am Theater Basel entstanden und zum Selbstläufer geworden ist. "Mein Kollege Hanno Friedrich kam auf die verrückte Idee, Abba humorvoll durch den Fleischwolf zu drehen – ohne Frauen, nur mit Klavierbegleitung. Wir singen zum Beispiel ,SOS‘ als Madrigal und ,Mamma Mia‘ als Flamenco. Inzwischen haben wir das über 500 Mal gespielt, in jedem Format – vom Wohnzimmer bis zum großen Open-Air. Man kann sagen, wir haben die Abba-Renaissance erst ausgelöst", sagt Tilo Nest und lacht.

Premiere von "Lazarus" ist am 2. Februar, 19.30 Uhr, im Nürnberger Schauspielhaus. Das Gastspiel "Abba jetzt!" ist am 27. Februar, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus zu sehen. Karten im NN-Ticket-Corner, Tel. 09 11/ 21 6 27 77.

STEFFEN RADLMAIER