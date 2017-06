Sir Paul McCartney feiert am 18. Juni seinen 75. Geburtstag, auch wenn ihm das keiner ansieht. Denn der weltberühmte Musiker, der mit den Beatles Geschichte geschrieben hat, scheint die ewige Jugend gepachtet zu haben. Ein Rückblick in Bildern.

Songs wie "It Never Rains in Southern California" und "The Air That I Breathe" machten ihn berühmt. Am Sonntag gab der Sänger und Produzent Albert Hammond ein Gastspiel im Nürnberger Serenadenhof.