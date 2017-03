Einstige "Bibi Blocksberg" spielt sexuell ausgebeutete Muslima

ULM - Von der kessen deutschen Hexe zur zornigen marokkanischen Hure: Das "Bibi Blocksberg"-Image ist für den einstigen Kinderstar Sidonie von Krosigk nur noch eine Erinnerung. Am Theater Ulm zeigt sie sich ab Samstag in einer schonungslosen Rolle, die sicher für Wirbel sorgen wird.

Von Bibi zur Muslima: Die Schauspielerin Sidonie von Krosigk ist ab Samstag in Ulm bei einem tabulosen Theaterstück als Muslima zu sehen. Foto: dpa



Als Hexenmädchen "Bibi Blocksberg" haben sie viele in Erinnerung. Mit dem gleichnamigen Kinofilm feierte Sidonie von Krosigk 2002 Erfolge. Da war sie 13 Jahre alt. Heute ist die Münchnerin 27 und gehört zum Ensemble des Theaters Ulm. Dort stellt sie sich von diesem Samstag an einer großen Herausforderung: Von Krosigk steht als junge Marokkanerin auf der Bühne, die in der Prostitution den einzigen Ausweg aus Armut und religiöser Rückständigkeit sieht - und ein Zwiegespräch mit Allah führt.

"Manchmal werde ich noch auf Bibi angesprochen", sagt von Krosigk. "Ich freue mich darüber, aber das liegt nun auch längst hinter mir." Sie wirkt immer noch mädchenhaft, doch zugleich selbstbewusst und souverän. Nun also ihr Auftritt im Monolog-Stück "Zorngebete". Es entstand - als deutschsprachige Erstaufführung - auf der Grundlage des gleichnamigen Debütromans der marokkanisch-französischen Schriftstellerin Saphia Azzeddine (Verlag Wagenbach). 2008 löste sie damit in Frankreich und Marokko heftige Debatten aus.

Vorbereitung: Besuche in der Moschee

Ebenso wie der Roman, sagt die Regisseurin Ute Rauwald, berge nun das Stück am Theater Ulm durchaus "Explosivstoff". Auch deshalb sei es gut, dass zunächst nur auf der kleinen Podiumsbühne vor höchstens 120 Zuschauern gespielt wird. "Glaubensfragen, Prostitution einer islamischen Frau - das sind Themen, die man sensibel angehen muss. Im kleinen Rahmen ist das eher besprechbar."

Zur Vorbereitung auf die Inszenierung gehörten für sie und die Darstellerin ein Besuch in einer Ulmer Moschee sowie Gespräche mit muslimischen Frauen und Männern. "Wir verstehen das Stück als Annäherungsversuch westlicher Frauen an die Lebensumstände von Frauen in einer armen islamischen Gesellschaft, aber nicht als Behauptung, alles zu verstehen oder gar etwas besser zu wissen", sagt Rauwald.

Eineinhalb Stunden steht Sidonie von Krosigk - abgesehen von gelegentlichen Hilfestellungen einer Assistentin - allein auf der Bühne. "An der Schauspielschule haben wir auch Monologe geübt, aber die waren viel kürzer", erzählt sie. Auf Tuchfühlung mit ihrem Publikum spielt sie mit enormem physischen Einsatz die schöne Ziegenhirtin Jbara, die mit 16 Jahren ihren Körper für einen Becher Granatapfeljoghurt hinhält. Unter Qualen bringt Jbara später ein Kind auf der Straße zur Welt - und überlässt es streunenden Hunden. Von Krosigk stellt das ebenso intensiv wie anrührend dar. Genau wie die Wandlung Jbaras von einer "stinkenden" Hirtin zur Kurtisane heuchlerischer Imame.

Ein Stück Gesellschaftskritik

Schonungslos wird Jbaras Lebensgeschichte entblättert - samt rückhaltloser Beschreibung von Sexualpraktiken, Vergewaltigungen und sexueller Ausbeutung. Immer wieder richtet Jbara ihr Gebet an Allah - zornig, aber nicht respektlos. "Ich nehme es Allah ein bisschen übel, dass er mich in diesem Rattenloch verfaulen lässt", sagt sie. Und - nachdem sie gerade wieder von einem Mann benutzt wurde, von dem sie abhängig ist: "Allah, kann man seinem Schicksal entgehen? Kannst du mir im Ernst zum Vorwurf machen, dass ich ein Dach über'm Kopf der Straße vorgezogen habe? Was wäre aus mir geworden, wenn ich mich nicht prostituiert hätte?"

Von Krosigk "verarbeitet" ihre Rolle mithilfe einer einfachen Requisite: Ein riesiges Stück Stoff in den Farben der Wüste und des Atlasgebirges. Mal dient es als Sündenbett, mal als Ganzkörperschleier und, zusammengestopft, als Bauch der Schwangeren.

"Es geht in diesem Stück nicht um Kritik an einer Religion, dann hätte ich die Aufgabe gar nicht übernommen", sagt von Krosigk. "Es geht um Gesellschaftskritik, um die Kritik an Verhältnissen, unter denen Frauen unterdrückt und sexuell ausgebeutet werden - und das gibt es auch immer noch in anderen Kulturkreisen."

