Seinen 90. Geburtstag nimmt Hansfried Defet zum Anlass, knapp 50 Kunstwerke aus seinem Besitz dem Neuen Museum Nürnberg zu stiften. Daraus entstand die Ausstellung mit dem Titel "Raum um Raum" in Anlehnung an das Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse.

Der Name Defet steht für jahrzehntelanges unermüdliches Engagement für die zeitgenössische Kunst in Nürnberg. Am 20. September wird Hansfried Defet, der Kunstsammler, Mäzen und Pinselfabrikant, 90 Jahre alt. Wir stellen ihn zum Auftakt unserer neuen Porträt-Serie "Gesichter der Region" vor.