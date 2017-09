Endlich wieder Oper, Drama und Komödie!

NÜRNBERG - Mit der Wiederaufnahme von Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ startet das Staatstheater Nürnberg am heutigen Freitag in die neue Saison. Einen Vorgeschmack auf die erste Schauspiel- Premiere gibt am Sonntag (11 Uhr) die Einführungsmatinee zu „Kasimir und Karoline“.

Adalgisa (Ida Aldrian, li.) beschwört Norma (Hrachuhí Bassénz), ihre Kinder am Leben zu lassen: Die Bellini-Oper eröffnet die neue Spielzeit. © Foto: Jutta Missbach



"Norma" bietet gleich zum Saisonauftakt ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Hrachuhí Bassénz. Die armenische Ausnahme-Sopranistin ist in der Titelrolle der Druidenpriesterin am 22.9. und 9.10. zu erleben, am 30.9. und 3.10. übernimmt die Italienierin Katia Pellegrino. Die erste Opernpremiere folgt am 8. Oktober mit "Die Trojaner" von Hector Belioz (Einführung am 27.9.)

Gespannt sein darf man auf die Premiere von Ödön von Horváths "Kasimir und Karoline" am 6. Oktober. Stamm-Regisseur Georg Schmiedleitner recherchierte dafür auch auf dem Nürnberger Herbstvolksfest.

Ballettchef Goyo Montero präsentiert sein Programm und die neuen Ensemblemitglieder am 1. Oktober (11 Uhr) im Opernhaus. Nach der Wiederaufnahme von "Don Quijote" (14.10.) müssen sich die Tanzfans allerdings etwas gedulden. Monteros Neukreation "Dürer’s Dog", eine Hommage an den Nürnberger Meister, hat am 9. Dezember Premiere. Wer jenseits der Bühne Theaterluft schnuppern will: Führungen durch das Schauspielhaus gibt es am Sonntag, das Opernhaus öffnet am 30.9. seine Pforten. (Ticket-Hotline: 01 80-1-34 42 76)

nn