Endspurt bei der Künstlerhaus-Sanierung in diesem Jahr

vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Dieses Jahr startet der der letzte Teil der Generalsanierung des Künstlerhauses - und wieder beginnt eine neue Epoche für das denkmalgeschützte, verwinkelte Haus mit dem besonderen Charme.

Hat schon einiges durchgemacht: Das Nürnberger Künstlerhaus. © Horst Linke



Zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen tummeln sich derzeit im Künstlerhaus. Die Geschichte des Baus am Königstorgraben ist so wechselvoll wie faszinierend: 1910 wurde es als Galerie und Künstlerheim fertiggestellt, 1933 übernahmen die Nationalsozialisten das Haus, nach dem Krieg zogen die Amerikaner ein, später die Pädagogische Hochschule und in den 1960ern "errichtete" Joseph Beuys sogar eine seiner berühmten Fettecken im Künstlerhaus.

Heute harrt das ehemalige "Komm" des dritten Bauabschnitts der Generalsanierung, die damit endgültig abgeschlossen sein wird. Start ist im Herbst 2018. Kostenpunkt: Rund 26 Millionen Euro.

