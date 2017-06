Erlangen zeigt Bolschoi-Ballette im Kino

ERLANGEN - Mit acht exklusiven Live-Übertragungen und Aufzeichnungen präsentiert das CineStar in Erlangen ab dem 22. Oktober 2017 im achten Jahr in Folge das Beste des berühmten Moskauer Ensembles.

Freunde traditionellen Sptzentanze kommen in "Le Corsaire" auf ihre Kosten. Foto: CineStar



Große Ballett-Klassiker in packenden Choreografien, atemberaubendes Live-Feeling, faszinierende Kameraperspektiven und die berühmte Bühne des Bolschoi Theaters Moskau hautnah: Die neue Ballettsaison im Kino beginnt. CineStar präsentiert am den 22. Oktober 2017 mit "Le Corsaire" die erste von acht Live-Übertragungen und Aufzeichnungen in HD und mit Surround Sound.

((ContendAd))Zum achten Mal in Folge präsentiert das Bolschoi Ballett in der Saison 2017/18 die größten Klassiker – wiederaufgeführt von den aktuell meist gefeierten Choreografen und einigen der besten Tänzer der Welt. Drei historische Ballette, die von Alexei Ratmansy ("Le Corsaire", "Romeo und Julia" und "The Flames of Paris") interpretiert wurden, werden neben John Neumeiers "Die Kameliendame" und Jean-Christophe Maillots fesselndem Ballett "Der Widerspenstigen Zähmung" auf der großen Leinwand gezeigt. Drei zeitlose Klassiker und Publikumslieblinge werden die Saison vervollständigen: "Giselle", "Der Nussknacker" und "Coppélia".

